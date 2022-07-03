Митники Туреччини затримали російське судно Zhibek Zholy, яке прийшло з тимчасово окупованого Бердянська з викраденим зерном.

Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері національного телемарафону.

Україна співпрацює з турецькою стороною. Корабель зараз знаходиться біля входу в порт, воно затримане митними органами Туреччини.

Боднар зауважив, що долю судна вирішить нарада слідчих 4 липня.

“Наш запит передано, запит Генеральної прокуратури. Сподіваємось судно арештують, а майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх хто причетний до цієї оборудки”, – зазначив він.

Своєю чергою, український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв заявив, що корабель затримали на тлі “вбивчих доказів” щодо походження зерна від української Генпрокуратури, котрі передав посол України.

“Перший пішов. Туреччина почала затримку російських суден з награбованим в Україні зерном. Щойно додзвонився до нашого посла Василя Боднара. Турки затримали Zhibek Zholy. Це ще не арешт, але розвантаження зерна не буде”, – пояснив журналіст.

Довідка. Суховантаж “Zhibek Zholy” — вантажний корабель, що побудований у РФ на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, проте ходить під російським прапором.