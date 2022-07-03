Про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар в етері національного телемарафону.
Україна співпрацює з турецькою стороною. Корабель зараз знаходиться біля входу в порт, воно затримане митними органами Туреччини.
Боднар зауважив, що долю судна вирішить нарада слідчих 4 липня.
“Наш запит передано, запит Генеральної прокуратури. Сподіваємось судно арештують, а майно конфіскують і притягнуть до відповідальності всіх хто причетний до цієї оборудки”, – зазначив він.
Своєю чергою, український та кримськотатарський тележурналіст Осман Пашаєв заявив, що корабель затримали на тлі “вбивчих доказів” щодо походження зерна від української Генпрокуратури, котрі передав посол України.
“Перший пішов. Туреччина почала затримку російських суден з награбованим в Україні зерном. Щойно додзвонився до нашого посла Василя Боднара. Турки затримали Zhibek Zholy. Це ще не арешт, але розвантаження зерна не буде”, – пояснив журналіст.
Довідка. Суховантаж “Zhibek Zholy” — вантажний корабель, що побудований у РФ на замовлення казахстанської компанії KTZ Express Shipping, проте ходить під російським прапором.
- Нагадаємо, російський торговий корабель Zhibek Zholy з вантажем прибув у порт турецького міста Карас із тимчасово окупованого росіянами Бердянська. Посол України в Турецькій Республіці Василь Бондар зазначив, що необхідно вжити невідкладних заходів.
- Москва намагається продати вкрадене українське зерно країнам Африки, які постраждали від посухи. Кремль має намір скористатися тим, що спровокував продовольчу кризу.
- Також за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 000 тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.
- Зокрема Україна має намір ідентифікувати моряків, які незаконно вивозять вкрадене зерно. Влада планує звернутися до Інтерполу через спроби продажу награбованого зерна з окупованих територій до третіх країн.
- Раніше повідомлялось, що російське судно із вкраденим в Україні зерном відмовилися прийняти в Єгипті.