Про це інформує Reuters.

В останні роки компанія Baykar набула популярності на міжнародному рівні завдяки легкому безпілотнику TB-2, який використовувався в Україні, Азербайджані та Північній Африці та мав величезний експортний успіх, в результаті чого фірма стала одним із найбільших турецьких експортерів оборонної продукції.

Новий дрон, який називається Kizilelma, розширить асортимент продукції компанії від повільних штурмових дронів до швидких і маневрених автономних безпілотників, які працюють разом із винищувачами.

“Він спроєктований як високоавтономна бойова машина класу “повітря-повітря”, звичайно ж, під контролем людини”, – сказав Байрактар, який керував розробкою 15-метрового БПЛА з реактивним двигуном.

Baykar планує розпочати виробництво невеликими партіями наступного року. Безпілотник Kizilelma здійснив свій перший політ у грудні і цього місяця розпочав льотні випробування з іншими безпілотниками Baykar. БПЛА готовий почати випробувальні польоти разом з літаками, що пілотуються.

Нагадаємо, що 14 грудня 2022 року безпілотний літальний апарат Bayraktar Kizilelma військової компанії Bayrak Makina з реактивним двигуном української компанії “Мотор Січ”, здійснив перший успішний політ у Туреччині.

На турецькому безпілотнику встановлено турбореактивний двигун АІ-25ТЛТ “Мотор Січ”. БПЛА розвиває максимальну швидкість до 800 км/год, тривалість польоту становить п’ять годин, а верхня межа польоту – 12 км. БПЛА має високу робочу і злітну масу 5 500 кілограмів. За прогнозами він може перевозити 1,5 тонни вантажу.

У березні 2022 року турецька військова компанія Bayrak Makina презентувала новий бойовий безпілотний літаючий апарат (БПЛА). Техніку з українським двигуном назвали Kızılelma (“червоне яблуко”).