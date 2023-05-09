Соціальна мережа Twitter видалятиме облікові записи користувачів, які були неактивні протягом кількох років.

Про це написав власник платформи Ілон Маск у Twitter.

“Ми очищаємо облікові записи, у яких не було жодної активності протягом кількох років, тому ви, ймовірно, побачите падіння кількості ваших підписників”, – йдеться у дописі.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

Додамо, що облікові записи Twitter, якими керують авторитарні уряди в Росії, Китаї та Ірані, отримують вигоду від змін у політиці платформи, оскільки це полегшує їм залучення нових підписників і трансляцію пропаганди та дезінформації для більшої авдиторії.

Платформа більше не позначає контрольовані державою медіа та пропагандистські агентства, а також не заборонятиме автоматичне просування чи рекомендацію користувачам їхнього вмісту. Ці зміни, внесені минулими тижнями, посилили здатність Кремля використовувати базовану в США платформу для поширення брехні та неправдивих заяв про вторгнення в Україну, політику США та інші теми.

Згідно з даними, оприлюдненими 24 квітня лондонською некомерційною організацією Reset, котра відстежує використання соціальних медіа авторитарними урядами для поширення дезінформації, облікові записи російських державних ЗМІ тепер отримують на 33% більше переглядів, ніж було лише кілька тижнів тому, до внесення змін стосовно пропаганди.

Варто зазначити, що з 20 квітня Twitter почав видаляти “сині галочки” з акаунтів, які підтверджують, що ними користуються відомі особи. Зокрема без такого підтвердження залишились Папа Римський Франциск, мільярдер та співзасновник корпорації Microsoft Білл Гейтс, а також відомий португальський футболіст Кріштіану Роналдо.

Водночас невдовзі соціальна мережа Twitter відновила “синю галочку” верифікації окремим обліковим записам із понад мільйоном читачів – без оплати за підписку.

Серед тих, кому повернули “синю галочку” – Бейонсе, Гаррі Кейн, Річард Осман і Вікторія Бекхем.