Відповідні світлини він розмістив у Facebook.

Армія Литви подбала про всю логістику, водночас Міноборони — про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності згідно з вимогами закону, щоб БПЛА зі зброєю міг безперешкодно дістатися України.

Джерело: Arvydas Anušauskas/Facebook

Джерело: Arvydas Anušauskas/Facebook

Він також нагадав, що до повномасштабної війни Україна купила або замовила 62 Bayraktar на 2022 рік.

Джерело: Arvydas Anušauskas/Facebook

Джерело: Arvydas Anušauskas/Facebook

Раніше журналіст Андрюс Тапінас зазначив, що 10 000 литовців зібралися, аби побачити відправлення безпілотника до України та побажати йому успіхів у війні.

Андрюс Тапінас оголосив кампанію зі збору коштів на Bayraktar Україні ще 25 травня. Він заявив, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від міністерств оборони Литви й Туреччини (країни виробника).

Вже на другий день литовці перетнули позначку у три мільйони євро. А на третій день збори вдалося закрити. Турецька компанія Baykar заявила, що зворушена солідарністю литовців і тому вирішила подарувати БПЛА. Виробник запропонував передати зібрані кошти на інші потреби України.