Відповідні світлини він розмістив у Facebook.

Армія Литви подбала про всю логістику, водночас Міноборони — про контракти на закупівлю, організувало всі юридичні формальності згідно з вимогами закону, щоб БПЛА зі зброєю міг безперешкодно дістатися України.

Він також нагадав, що до повномасштабної війни Україна купила або замовила 62 Bayraktar на 2022 рік.

Раніше журналіст Андрюс Тапінас зазначив, що 10 000 литовців зібралися, аби побачити відправлення безпілотника до України та побажати йому успіхів у війні.

Ten thousand people turned up to greet Lithuanian Bayraktar and to wish him good luck in the war.

Our war drone “Vanagas” is already enroute to Ukraine pic.twitter.com/VTQUzyeNh4

— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) July 6, 2022