Заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що президентська адміністрація не збирається скасовувати чи зупиняти кампанію з обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для американців, які працюють в компаніях від 100 осіб, попри рішення Апеляційного суду.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

7 листопада стало відомо, що Федеральний апеляційний суд США заблокував указ адміністрації Байдена, згідно з яким працівники американських компаній зі щонайменше 100 співробітниками мають вакцинуватися проти COVID-19 або проходити тестування щотижня. Блокування настало через два дні після того, як адміністрація Байдена оприлюднила указ. Його негайно зустріли судовим позовом від губернаторів-республіканців та решти, що стверджували, що це перевищило юридичні повноваження адміністрації.

Натомість Білий дім з таким формулюванням не погодився.

“Ми вважаємо, що люди не повинні чекати. Ми кажемо: не чекайте, поки хтось зробить ваше робоче місце безпечним. Поки ви чекаєте й не робите щеплення – коронавірусом заражається все більше людей… Ми намагаємося перемогти цю пандемію, і ми знаємо, як це зробити – вакцинувати людей”, – сказала представниця Білого дому.

Як довго триватимуть юридичні дискусії щодо цього питання – невідомо. Наразі понад 20 генпрокурорів різних штатів намагаються оскаржити це правило в судах.

4 листопада президент США Джо Байден дозволив відтермінувати строки вакцинації проти коронавірусу для федеральних службовців та представників бізнесу, оскільки в деяких компаніях не вистачає працівників перед святами. Це стосується федеральних працівників, федеральних контракторів, працівників компаній, де понад 100 осіб, а також працівників медичних закладів та будинків для людей похилого віку, які беруть участь в програмах Medicare та Medicaid.

До слова, Байден видав указ щодо обов’язкової вакцинації всіх федеральних службовців та підрядників у вересні. Відтоді понад 70% американських громадян повністю вакцинувалися проти коронавірусу, а 80% – отримали хоча б одну дозу. При цьому, у США щодня внаслідок зараження коронавірусом помирають близько тисячі американських жителів, більшість з них – невакциновані.