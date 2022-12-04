3 грудня п'ятеро грузинських добровольців, які билися на боці ЗСУ проти російських окупантів, загинули у боях у районі міста Бахмут на Донеччині.

Про це повідомляє посольство України в Грузії у Facebook.

У відомстві зазначили імена загиблих героїв: це Авто Руруа, Роланд Кварацхелія, Ромео Пічхая, Мераб Аладашвілі та Бадрі Маркелія.

Зауважимо, що на Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали, зокрема, райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Раніше повідомлялось, що на війні проти російських окупантів загинув громадянин Великої Британії Саймон Лінгард, який приїхав на фронт добровольцем, аби стати на захист України та допомогти українському війську.