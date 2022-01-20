В Чехії померла 57-річна фолк-співачка гурту Asonance Хана Хорка. Вона вирішила заразитися коронавірусом, щоб отримати перепустку для доступу до певних місць.

Про це повідомляє британське видання ВВС.

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За словами її сина Яна Река, співачка інфікувалася від його батька. Обидва чоловіки були повністю вакциновані, хоч і захворіли, а Хана Хорка попри відсутність щеплення вирішила не ізолюватися на тиждень і була весь час з родиною.

У Чехії, як і в багатьох інших держав Європи та в Україні, діють карантинні обмеження. Наприклад, для доступу до багатьох соціальних та культурних об’єктів, зокрема кінотеатрів, барів та кафе, потрібен пройдений курс вакцинації. Співачка планувала перехворіти, щоб було менше обмежень на її пересування. За два дні до смерті вона написала у соціальних мережах, що одужує.

Трагедія трапилася, коли пані Хорка сказала, що одяглася для прогулянки. Проте вона відчула біль у спині й вона вирішила прилягти у своїй спальні, де через десять хвилин її серце перестало битися.

Ян Рек підкреслив, що його мати не вірила у деякі найдивніші теорії змови про вакцини від коронавірусу. Також її не вдалося переконати ізолюватися на тиждень, поки хворі можуть заразити жінку.

“Її філософія полягала в тому, що їй більше подобалася ідея заразитися COVID-19, ніж вакцинація. Не те щоб нас чипували або щось таке”, — сказав він.

Додамо, що в Чехії близько 63% всього населення було повністю вакциновано у порівнянні з середнім показником у 69% по ЄС. Також уряд республіки планує скасувати обов’язкову вакцинацію для деяких груп населення. Зокрема цьому посприяли мітинги та акції протесту.