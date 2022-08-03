У Міжнародному комітеті Червоного Хреста заявили, що не гарантували безпеку оборонців Маріуполя, котрі, відповідно домовленостей, залишили територію заводу "Азовсталь" та опинились у полоні росіян, оскільки "це не в їхніх силах".

Про це повідомляє пресслужба МКЧХ.

МКЧХ у ролі нейтрального посередника сприяли безпечному виходу воїнів із заводу “Азовсталь” у координації “зі сторонами конфлікту”.

Це було зроблено за умови, що пізніше МКЧХ буде дозволено відвідати цих військовополонених – відповідно до відповідних норм міжнародного гуманітарного права (МГП) – щоб перевірити їхній стан і допомогти їм підтримувати зв’язок зі своїми родинами.

“Ми не гарантували безпеку військовополонених, які потрапили в руки ворога, тому що це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та громадської цікавості, а також від наслідків військових дій. Тільки сторони конфлікту можуть остаточно забезпечити безпеку військовополонених”, – йдеться у заяві комітету.

Після теракту в Оленівці Червоний Хрест запросив доступ до колонії та до всіх місць, де лікуються постраждалі або куди могли бути перевезені тіла. Червоний Хрест також запропонував підтримати евакуацію поранених та безоплатно передати медикаменти, засоби захисту та матеріали для судово-медичної експертизи — ця пропозиція залишилась без відповіді, як і прохання про доступ. Організація заявила, що не може змусити “сторони конфлікту” надати доступ до військовополонених в Оленівці.

Третя Женевська конвенція надає МКЧХ право відвідувати будь-які місця утримання військовополонених, організація також має повну свободу вибирати місця, які бажає відвідати. Зокрема, це означає, що МКЧХ має законне право неодноразово та приватно розмовляти з військовополоненими, щоб зрозуміти, як з ними поводяться, і відвідати всі установи, де вони інтерновані, щоб визначити, чи відповідають вони стандартам, встановленим МГП. Мета цих співбесід і візитів полягає в тому, щоб переконатися, що цілісність і гідність військовополонених поважаються, а умови їхнього інтернування відповідають законам і міжнародно визнаним стандартам.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ООН спільно з МКЧХ зобов’язалися гарантувати збереження життя та здоров’я українських військовополонених з Маріуполя, та закликав їх “негайно зреагувати”.

Довідка. Міжнародний Комітет Червоного Хреста — приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія. Міжнародна спільнота надала комітету унікальні повноваження, які базуються на міжнародному гуманітарному праві Женевських конвенцій, для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.

Міжнародний комітет Червоного Хреста — частина Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з Міжнародною Федерацією і 186 національними товариствами. Це найстаріша і найшанованіша організація в межах Руху.

МКЧХ є єдиною установою, на яку покладено завдання стежити за дотриманням міжнародного гуманітарного права (МГП). Юридичний мандат МКЧХ зумовлений чотирма Женевськими конвенціями 1949 року, додатковими протоколами, а також власними статутами.

Женевські конвенції — міжнародний договір, який закріплює у міжнародному праві норми щодо гуманного ставлення під час війни. Першу конвенцію було підписано у 1864 році. На сьогодні договір складається з чотирьох угод та трьох додаткових протоколів.

Третя Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими є одним із чотирьох договорів Женевських конвенцій. Женевська конвенція щодо поводження з військовополоненими була вперше прийнята в 1929 році, але значно переглянута на конференції 1949 року. Визначає гуманітарний захист військовополонених.