У члена Бундестагу діагностували зараження коронавірусом

Про це повідомляє телеканал NTV.
Політик розповів, що симптоми коронавірусу проявилися у нього після відвідин гірськолижного курорту в Австрії.
“Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу в середу вдень”, – зазначив він.
До нього в Бундестазі коронавірус діагностували і в інших політиків.
“Після повернення (з Австрії) я почав злегка кашляти і попросив у понеділок лікаря Бундестагу оглянути мене”, – розповів політик.
У зв’язку з поширенням коронавірусу, зараз складається список контактних осіб, які будуть перебувати на карантині.
11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.
Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.
В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.
Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.
- В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.
- Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.