У члена Бундестагу діагностували зараження коронавірусом

У члена фракції Вільної демократичної партії в Бундестазі Хагена Рейнхольда діагностували зараження коронавірусом COVID-2019.

Про це повідомляє телеканал NTV.

Політик розповів, що симптоми коронавірусу проявилися у нього після відвідин гірськолижного курорту в Австрії.

“Я отримав позитивний результат тесту від лікаря Бундестагу в середу вдень”, – зазначив він.

До нього в Бундестазі коронавірус діагностували і в інших політиків.

“Після повернення (з Австрії) я почав злегка кашляти і попросив у понеділок лікаря Бундестагу оглянути мене”, – розповів політик.

У зв’язку з поширенням коронавірусу, зараз складається список контактних осіб, які будуть перебувати на карантині.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила пандемію коронавірусу в світі.

Востаннє ВООЗ оголошувала пандемію в 2009 році під час поширення “свинячого грипу” N1H1.

В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19. В Україні з 12 березня і по 3 квітня вводять карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборону масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також закриття авіасполучення з деякими країнами.

Так, в Україні прийнято рішення про припинення авіасполучення з Італією через спалах коронавірусу COVID-19.