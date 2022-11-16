Під час стабілізаційних заходів у деокупованому Херсоні співробітники Служби безпеки України та Нацполіції виявили ще одну катівню російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, російські окупанти у нелюдських умовах утримували в катівні місцевих патріотів, які відмовлялися співпрацювати з ворогом.

Крім того, місцевих жителів Херсона допитували та жорстоко катували. Під час огляду катівні правоохоронці виявили предмети, які прямо вказують на ознаки тортур.

“зараз проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб задокументувати всі злочини окупантів, встановити винних та притягнути їх до відповідальності”, – наголосили в СБУ.

















У деокупованому Херсоні виявили ще одну катівню // 9 фото

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом останніх днів українські слідчі уже задокументували понад 400 російських воєнних злочинів. Він повідомив, що на деокупованій Херсонщині зараз здійснюється затримання російських солдатів і найманців, які були кинуті командуванням і побратимами на цій території. Також здійснюється активне знешкодження диверсантів.

Володимир Зеленський констатував: на деокупованій Херсонщині знаходять сліди російських звірств щодо українців, як цивільних, так і військових.

“Слідчими вже задокументовано більше 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти”, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 11 листопада президент України Володимир Зеленський підтвердив деокупацію Херсона, опублікувавши відео, як місцеві мешканці святкують звільнення міста.