У "Дії" з'явилася послуга з отримання кваліфікаційних документів для моряків, але поки у форматі бета-тестування. Потенційно це може допомогти у ліквідації корупційної схеми.

Джерело: віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Моряки зможуть подавати заяву без відвідувань держорганів, папірців та хабарів тощо. Міністр вважає, що ця послуга усуне корупцію та повністю змінить підхід до взаємодії моряків з Адміністрацією судноплавства.

“Раніше реєстр документів моряків перебував у приватних руках. Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Корупціонери заробляли на цьому близько $150 млн на рік. Ми знищили корупційну схему”, – написав Федоров.

У “Дії” моряки зможуть самостійно подавати документи. Співробітники Адміністрації судноплавства перевірятимуть дані й вноситимуть їх до Державного реєстру документів моряків.

Раніше Шостий апеляційний адміністративний суд скасував ухвалу Київського окружного адміністративного суду, яка заблокувала процедуру прозорого дипломування моряків. Рішення дозволило запустити послуги для моряків на порталі “Дія”.