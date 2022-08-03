Російський енергетичний гігант "Газпром" заявив про неможливість доставлення трубопровідної турбіни з Німеччини до РФ попри те, що канцлер ФРН Німеччини Олаф Шольц раніше в середу заявив про її готовність до запуску.

Про це інформує американський телеканал CNN.

У своїй заяві державна енергетична компанія РФ зазначила, що “санкції Канади, ЄС, Великої Британії та невідповідність поточної ситуації поточним контрактним зобов’язанням з боку Siemens роблять передачу турбіни на станцію “Портова” неможливою”.

“Газпром” постійно звинувачує в скороченні поставок газу через газопровід “Північний потік-1” до Європи технічні проблеми, пов’язані з турбіною. Нещодавно його ремонтували в Канаді, а потім відправили на завод Siemens Energy у Німеччині.

Під час візиту для огляду турбіни в німецькому місті Мюльгайм канцлер зазначив, що немає жодних юридичних чи технічних причин або санкцій, які перешкоджають передачі турбіни до РФ.

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Глава Siemens Energy Крістіан Брух зазначив, що на компресорній станції “Північного потоку” працює одна турбіна, а для 100-відсоткового завантаження необхідні п’ять. Водночас для транспортування турбіни, що знаходиться в Німеччині, в РФ необхідна лише відповідна заявка російського “Газпрому”, заявив він і наголосив на відсутності технічних причин для скорочення постачання газу.

25 липня “Газпром” поширив заяву про зупинку через ремонтні роботи експлуатації газотурбінного двигуна Siemens на компресійній станції (КС) “Портова”, яка відповідає за прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У мінекономіки Німеччини вважають, що “технічних причин для скорочення постачання немає”.

У червні “Газпром” різко скоротив прокачування газу трубопроводом “Північний потік”. У російській компанії це пояснили невчасним поверненням газової турбіни Siemens після ремонту в Канаді. А з 11 по 21 липня обидві нитки газопроводу було зупинено через планову профілактику. Крім того, через бюрократичну тяганину в Німеччині “Газпром” не отримав відремонтовану турбіну до завершення профілактичного ремонту трубопроводу. У Німеччині, яка отримує основний обсяг споживаного російського газу “Північним потоком”, вважають причиною для скорочення політичні мотиви.

Наприкінці липня “Газпром” скоротив постачання газу ПП-1 до 20%.

Довідка. “Північний потік” (Nord Stream) проходить через акваторію Балтійського моря від бухти Портова (район Виборгу) до узбережжя Німеччини (район Грайфсвальда). Газопровід складається з двох ниток завдовжки 1224 км і загальною проєктною продуктивністю 55 млрд куб. м газу на рік. Газопровід почав постачання газу двома гілками в жовтні 2012 року, через 30 місяців після старту будівництва.