Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.
За його словами на Волинському, Житомирському та Київському напрямках обставини залишаються контрольованими. Ймовірність вторгнення з боку Білорусі залишається низькою. Однак, не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками приватних військових компаній РФ, збройних провокацій на кордонах з Україною.
Також, за словами бригадного генерала, протягом трьох місяців зберігатиметься загроза ракетних ударів з боку Білорусі. Нагадаємо, що вранці російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.
- Відтак протягом першої половини 28 липня військові РФ випустили по території України близько 20 ракет.
- Нагадаємо, що в ніч на 28 липня росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чого постраждали дві громади — Зеленодольська та Апостолівська. Згодом ворог знову вдарив по Криворізькому району Дніпропетровської області.
- Також сьогодні внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали заклади освіти та житлові будинки. За словами міського голови, росіяни “не зраджують собі та цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру”.