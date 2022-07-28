У Генеральному штабі Збройних сил України не виключають можливості збройних провокацій з боку Білорусі.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов.

За його словами на Волинському, Житомирському та Київському напрямках обставини залишаються контрольованими. Ймовірність вторгнення з боку Білорусі залишається низькою. Однак, не виключається можливість проведення російськими та білоруськими спецпризначенцями, спільно з бойовиками приватних військових компаній РФ, збройних провокацій на кордонах з Україною.

Також, за словами бригадного генерала, протягом трьох місяців зберігатиметься загроза ракетних ударів з боку Білорусі. Нагадаємо, що вранці російські армійці з території Республіки Білорусь випустили низку ракет по території Чернігівської та Київської областей.