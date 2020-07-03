У Кабміні розслідують можливий плагіат Шкарлета

Про це він сказав сьогодні під час години запитань до уряду в Парламенті, повідомляє кореспондент #Букв.
“Ми проводимо відповідне розслідування. Про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося результатів, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, представим і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему”, – сказав Шмигаль.
(На відео з 19:20)
Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.
Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.
- Проєкт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях” повідомляв, що кандидат на посаду міністра освіти України Сергій Шкарлет неодноразово попадався на науковому плагіаті.
- 30 червня близько 200 протестуючих зібралося на акцію протесту проти нового в. о. голови Міністерства освіти Сергія Шкарлета.