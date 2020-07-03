Covid-19 Україна

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У Кабміні розслідують можливий плагіат Шкарлета

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в уряді вивчають питання можливого плагіату з боку виконуючого обов'язки міністра освіти і науки Сергія Шкарлета.

П’ятниця, 3 липня 2020, 13:24

Про це він сказав сьогодні під час години запитань до уряду в Парламенті, повідомляє кореспондент #Букв.

“Ми проводимо відповідне розслідування. Про плагіат треба говорити тоді, коли є докази, а не тоді, коли є голослівні звинувачення. Давайте ми дочекаємося результатів, і пан Шкарлет особисто ініціював ці речі, представим і будемо тоді предметно вести розмову на цю тему”, – сказав Шмигаль.

(На відео з 19:20)

Нагадаємо, що виконувачем обов’язків міністра освіти був призначений колишній член Партії регіонів, ректор Чернігівського національного технологічного університету Сергій Шкарлет.

Раніше освітній комітет Верховної Ради не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.

Теги: Шкарлет, Верховна Рада, Кабмін, плагиат

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