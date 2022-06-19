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У Казахстані закликали світ повністю відмовитися від ядерної зброї до 2045 року

На тлі повномасштабної війни РФ проти України, влада Казахстану запропонувала усім країнам, зокрема ядерним державам, розробити план щодо повної відмови від ядерної зброї до 2045 року.

Неділя, 19 червня 2022, 18:57
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Про це заявив міністр закордонних справ Казахстану Мухтар Тлеуберді, передає німецьке видання DW.

“Військовий конфлікт на території України, розмови про повернення ядерних озброєнь та взаємні погрози застосування ядерної зброї змушують нас, як ніколи раніше, задуматися про колективну вразливість людства та про нагальну необхідність заборони та ліквідації цієї смертоносної зброї”, – зазначив Тлеуберді.

За його словами, Казахстан має моральне право виступати з таким зверненням, оскільки країна в 1993 добровільно відмовилася від статусу четвертої ядерної держави світу, позбавившись від ракетно-ядерного арсеналу, що дістався у спадок від СРСР.

Тлеуберді нагадав, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав можливість застосування ядерної зброї сьогодні більш реальною, “ніж у похмурі дні холодної війни”, оскільки по всьому світу розосереджено близько 13 400 ядерних боєголовок.

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Він запропонував відбити пропозиції та домовленості про відмову від ядерної зброї до 2045 року у підсумкових документах першої в історії зустрічі держав-учасниць Договору про заборону ядерної зброї, що пройде у Відні 21-23 червня, та за підсумками оглядової конференції учасників Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), на початку 2020 року дев’ять країн володіли 13 400 ядерними боєголовками, до 2022 року їхня кількість знизилася до 12 705 штук. Однак зменшення арсеналу було пов’язане не з роззброєнням, а зі зняттям з озброєння США та РФ застарілих систем. Число ж активних боєголовок за рік практично не змінилося. Водночас 90% світового ядерного арсеналу припадають на США з 5800 та Росію з 6375 боєголовками відповідно.

Ще два роки тому експерти інституту у своїй доповіді зазначали, що “втрата основних каналів комунікації між РФ та США, які сприяли прозорості та недопущенню помилкових уявлень про ядерний арсенал один одного, може потенційно призвести до нових ядерних перегонів озброєнь”.

Після того, як РФ напала на Україну, президент РФ Володимир Путін перевів російські ядерні сили “на особливий режим бойової готовності”.

“Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою “, – зазначив генсек ООН.

Теги: боєголовки, відмова від ядерної зброї, заклик, Казахстан

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