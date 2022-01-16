Про таке інформує казахське видання КазТАГ.
Влада повідомила, що всього загинули чи зникли безвісти 225 осіб.
“Вимагаємо оприлюднити імена 225 людей, які загинули і зникли безвісти. Крім того, вимагаємо надати допомогу близьким загиблих і тих, хто отримав важкі поранення коштом фонду “Народу Казахстану”, – цитує агентство заяву ініціативної групи.
Вони додали, що жертвами стали випадкові особи та багатодітні батьки. Ініціативна група вважає, що кількість загиблих буде збільшуватися. Вони апелюють тим, що досі невідома кількість зниклих та тих, хто перебуває в лікарнях.
“Усім потрібно надати допомогу та оприлюднити дані”, – наголошується у зверненні.
- Нагадаємо, що у Казахстані починалися протести через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією.
- Після цього військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Незадовго після початку мітингів президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.
- Також Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.