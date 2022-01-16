У Казахстані громадяни почали збирати підписи, щоб влада розкрила імена загиблих під час протестів. Вони також вимагають, щоб сім'ям жертв та постраждалим надали фінансову допомогу.

Про таке інформує казахське видання КазТАГ.

Влада повідомила, що всього загинули чи зникли безвісти 225 осіб.

“Вимагаємо оприлюднити імена 225 людей, які загинули і зникли безвісти. Крім того, вимагаємо надати допомогу близьким загиблих і тих, хто отримав важкі поранення коштом фонду “Народу Казахстану”, – цитує агентство заяву ініціативної групи.

Вони додали, що жертвами стали випадкові особи та багатодітні батьки. Ініціативна група вважає, що кількість загиблих буде збільшуватися. Вони апелюють тим, що досі невідома кількість зниклих та тих, хто перебуває в лікарнях.