Президент Казахстану звернувся до Путіна та Лукашенка з проханням про допомогу

Про це Касим-Жомарт Токаєв повідомив під час наради Ради Безпеки Казахстану.
“Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ – надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави та найголовніше – це напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу”, – заявив Токаєв.
За його словами країна зазнала нападу, руйнування та вандалізму з боку терористичних банд. При цьому жителі стали “жертвами нападу бандитів та терористів”.
Зважаючи на події, “що загрожують країні” президент Казахстану вирішив звернутися за допомогою допартнерів з ОДКБ.
Окрім цього, у пресслужбі уряду Казахстану повідомляють про незаконні акції, під час яких окремі групи громадян перекривали дороги та блокували рух транспорту. В уряді наголошують на тому, що натовп використовував каміння, палиць, газових, перцевих балонів та пляшок із запалювальною сумішшю, що несло загрозу мирному населенню.
Відзначається, що внаслідок протиправних дій завдано тілесних ушкоджень 95 співробітникам органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.
За порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб.
Довідка. Організація договору про колективну безпеку – військовий блок створений Росією у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.
Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи з публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.
- У Казахстані попри розпуск уряду продовжуються протести. Мітингарі штурмують будівлю акімату (міської адміністрації) міста Актобе, в Алмати під час сутичок підпалили будівлю прокуратури.
- Нагадаємо, президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- Раніше повідомлялось, що у Казахстані третій день протестують через підвищення цін на скраплений газ. Стихійні протести переросли у зіткнення з поліцією. Мешканці столиці Казахстану Нур-Султан колоною пройшли містом.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут.