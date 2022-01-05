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Президент Казахстану звернувся до Путіна та Лукашенка з проханням про допомогу

Президент Казахстану  Касим-Жомарт Токаєв  на тлі масових протестів у країні звернувся по допомогу до партнерів з Організації Договору про колективну безпеку, куди входить Росія та Білорусь. Протестувальників він назвав "бандитами" та "терористами", котрі пройшли "серйозну підготовку за кордоном", а ситуацію у Казахстані - "зовнішньою загрозою".

Середа, 5 січня 2022, 22:23

Про це Касим-Жомарт Токаєв повідомив під час наради Ради Безпеки Казахстану.

“Покладаючись на договір про колективну безпеку, я сьогодні звернувся до глав держав ОДКБ – надати допомогу Казахстану у подоланні цієї терористичної загрози. Насправді це вже не загроза, це підрив цілісності держави та найголовніше – це напад на наших громадян, які просять мене як главу держави терміново надати їм допомогу”, – заявив Токаєв.

За його словами країна зазнала нападу, руйнування та вандалізму з боку терористичних банд. При цьому жителі стали “жертвами нападу бандитів та терористів”.

Зважаючи на події, “що загрожують країні” президент Казахстану вирішив звернутися за допомогою допартнерів з ОДКБ.

Окрім цього, у пресслужбі уряду Казахстану повідомляють про незаконні акції, під час яких окремі групи громадян перекривали дороги та блокували рух транспорту. В уряді наголошують на тому, що натовп використовував каміння, палиць, газових, перцевих балонів та пляшок із запалювальною сумішшю, що несло загрозу мирному населенню.

Відзначається, що внаслідок протиправних дій завдано тілесних ушкоджень 95 співробітникам органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомобілів.

За порушення громадського порядку затримано понад 200 осіб.

Довідка. Організація договору про колективну безпеку – військовий блок створений Росією у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.
Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи з публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.

Теги: ОДКБ, протести в Казахстані, Токаєв

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