У Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.

Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.

Інформацію Касим-Жомарт Токаєв озвучив під час наради. Під час зустрічі виступили генпрокурор, голова комітету національної безпеки Казахстану та в.о міністра внутрішніх справ. Також у зв’язку з ситуацією відкрито 125 кримінальних справ. На нараді було відзначено, що в усіх регіонах країни ситуація “стабілізувалася”, правоохоронні органи очистили від протестувальників усі адміністративні будівлі. Відновлюються комунальні послуги та інші необхідні речі.

Встановлено блокпости, а об’єднаним силам держав-членів ОДКБ доручено охороняти низку стратегічних об’єктів. Правоохоронні органи продовжують “зачистку” населених пунктів.

Президент Казахстану зазначив, що правоохоронні органи “вживатимуть усіх необхідних заходів для повного відновлення громадського порядку та безпеки в країні”.

Під час наради він доручив створити Урядову комісію для відшкодування витрат, які виникли у зв’язку із заворушенням.