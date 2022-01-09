Про це повідомляє пресслужба президента Казахстану.
Інформацію Касим-Жомарт Токаєв озвучив під час наради. Під час зустрічі виступили генпрокурор, голова комітету національної безпеки Казахстану та в.о міністра внутрішніх справ. Також у зв’язку з ситуацією відкрито 125 кримінальних справ. На нараді було відзначено, що в усіх регіонах країни ситуація “стабілізувалася”, правоохоронні органи очистили від протестувальників усі адміністративні будівлі. Відновлюються комунальні послуги та інші необхідні речі.
Встановлено блокпости, а об’єднаним силам держав-членів ОДКБ доручено охороняти низку стратегічних об’єктів. Правоохоронні органи продовжують “зачистку” населених пунктів.
Президент Казахстану зазначив, що правоохоронні органи “вживатимуть усіх необхідних заходів для повного відновлення громадського порядку та безпеки в країні”.
Під час наради він доручив створити Урядову комісію для відшкодування витрат, які виникли у зв’язку із заворушенням.
- Нагадаємо, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв опублікував заяву з наполяганням на вбивстві протестувальників, яких неодноразово назвав “терористами”, при цьому додавши про відкритість країни для прямих іноземних інвестицій.
- Президент Касим-Жомарт Токаєв постановив розпустити уряд Казахстану. Тимчасово обов’язки прем’єр-міністра виконуватиме міністр фінансів Аліхан Смайлов.
- Співробітникам головного аеропорту Казахстану довелося тікати після того, як антиурядові демонстранти увійшли в термінал. За словами уряду, щонайменше вісім співробітників сил безпеки були вбиті, ще сотні отримали поранення.
- Згідно з повідомленням казахстанського державного телеканалу “Хабар 24”, який продовжує мовлення, всі адміністративні будівлі Нур-Султана взяті під посилену охорону, запроваджено тимчасове обмеження на доступ до інтернету, а роботу всіх банків призупинено.
- Також повідомляється про те, що у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.