2 квітня у Хмельницькому під час зборів біля храму, переважаючою кількістю голосів проголосували за перехід Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ МП до ПЦУ. У соборі до цього стався інцидент із побиттям українського військового "священнослужителями МП".

Про це передає “Суспільне”.

Ввечері 2 квітня ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали під час зборів.

Голова ревізійної комісії Юрій Смаль зазначив, що до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ та попередній секретар храму Олександр Рибчинський. За словами Смаля, комісія описує майно. Далі церкву закриють. Богослужіння в ній до Великодня за східним обрядом проводити не будуть.

За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.

3 квітня представники комісії подадуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

Зауважимо, у місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Ця подія викликала резонанс серед користувачів мережі, відреагували на це також і публічні особи.

Одразу після цього, близько 500 хмельничан зібралися на акцію під храмом УПЦ московського патріархату після побиття військового. Водночас у Хмельницькій ОВА закликали “знизити градус напруги”, дозволивши відповідним службам вирішити ситуацію.

Постраждалий військовий – Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону. На фронті чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.

Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин сказав, що на найближчій сесії міської ради планують припинити користування УПЦ Московського патріархату усіма земельними ділянками на території громади. Заява пролунала невдовзі після відео, де священники УПЦ МП побили українського військового, який прийшов до храму.