Про це передає “Суспільне”.
Ввечері 2 квітня ключі від храму передали ревізійній комісії, яку обрали під час зборів.
Голова ревізійної комісії Юрій Смаль зазначив, що до собору зайшла ревізійна комісія, ЗМІ та попередній секретар храму Олександр Рибчинський. За словами Смаля, комісія описує майно. Далі церкву закриють. Богослужіння в ній до Великодня за східним обрядом проводити не будуть.
За попередніми даними, на зібрані офіційно зареєструвалося 1235 людей.
3 квітня представники комісії подадуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.
Зауважимо, у місті Хмельницький священники Московського патріархату побили українського військового, який прийшов до храму. Ця подія викликала резонанс серед користувачів мережі, відреагували на це також і публічні особи.
Одразу після цього, близько 500 хмельничан зібралися на акцію під храмом УПЦ московського патріархату після побиття військового. Водночас у Хмельницькій ОВА закликали “знизити градус напруги”, дозволивши відповідним службам вирішити ситуацію.
Постраждалий військовий – Артур Ананьєв, який з початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, пішов добровольцем на фронт. Воював Артур в складі 19 стрілецького батальйону. На фронті чоловік отримав контузію та черепно-мозкову травму.
Міський голова Хмельницького Олександр Симчишин сказав, що на найближчій сесії міської ради планують припинити користування УПЦ Московського патріархату усіма земельними ділянками на території громади. Заява пролунала невдовзі після відео, де священники УПЦ МП побили українського військового, який прийшов до храму.
- В управлінні Нацполіції області наголосили, що за фактом побиття військовослужбовця слідчі відкрили кримінальне провадження стосовно священника за ч.2 статті 296 (хуліганство).
- Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь за рішенням Шевченківського районного суду Києва проведе 60 днів під цілодобовим домашнім арештом. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі, виправдовуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України.
- 31 березня на території Києво-Печерської лаври виникла штовханина між представниками УПЦ МП та кількома молодиками, які підійшли до вірян Московського патріархату із гаслом “Геть русню з Лаври”.