Таку заяву зробив в інтерв’ю новинній програмі “Axios on HBO” головний лікар Moderna Тал Закс.

Як відомо, раніше Moderna заявила про 94,5% ефективності своєї вакцини проти коронавірусу на третій стадії випробування. Зазначалося, що “вакцина може запобігти захворюванню COVID-19, включаючи важкі наслідки”.

За словами Тала Закса, результати випробувань дійсно показують, що вакцина може запобігти захворюванню або, “важкому захворюванню” на COVID-19 (тобто захистити конкретну людину). Однак результати не показують, що вакцина запобігає передачі коронавірусу іншим.

Хоча Закс вважає, грунтуючись на наукових даних, що вакцина дійсно запобігає передачі вірусу, переконливих доказів цього, за його словами, поки немає.

“Я думаю, що важливо, щоб ми не змінювали поведінку виключно на основі вакцинації”, – наголосив він.

Moderna Chief Medical Officer Tal Zaks warns on #AxiosOnHBO to not “over-interpret” vaccine results: “They do not show that they prevent you from potentially carrying this virus…and infecting others.”

Adding, we shouldn’t “change behaviors solely on the basis of vaccination.” pic.twitter.com/qrwQkjLf3Y

— Axios (@axios) November 24, 2020