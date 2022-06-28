У Кременчуці оголосили про триденну жалобу за загиблими унаслідок ракетного обстрілу ТЦ «Амстор»

Мер Кременчука Віталій Малецький оголосив триденну жалобу у місті за загиблими внаслідок ракетного обстрілу ТЦ "Амстор", який напередодні здійснили російські армійці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За інформацією Малецького, жалоба у місті триватиме 28, 29 та 30 червня.

“Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів”. – написав очільник Кременчука.

Він висловив співчуття рідним та близьких загиблих у ТЦ “Амстор” та наголосив, що ракетний удар по торговельному центру – це найбільша трагедія у сучасній історії Кременчука.

“Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян. Не забудемо, не пробачимо!”, – резюмував Віталій Малецький.