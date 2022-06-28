У Кременчуці оголосили про триденну жалобу за загиблими унаслідок ракетного обстрілу ТЦ «Амстор»

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За інформацією Малецького, жалоба у місті триватиме 28, 29 та 30 червня.
“Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів”. – написав очільник Кременчука.
Він висловив співчуття рідним та близьких загиблих у ТЦ “Амстор” та наголосив, що ракетний удар по торговельному центру – це найбільша трагедія у сучасній історії Кременчука.
“Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян. Не забудемо, не пробачимо!”, – резюмував Віталій Малецький.
- Нагадаємо, росіяни ракетами обстріляли місто Кременчук на Полтавщині.
- Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.
- Станом на 7 ранку 28 червня кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу ТЦ “Амстор” у Кременчуці зросла до 18.
- 28 червня о 22:00 розпочнеться засідання Ради Безпеки ООН, де будуть обговорювати черговий злочин російської армії проти українців – ракетний удар по торговельному центрі у Кременчуку (Полтавська область).