2 травня, виступаючи перед журналістами, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що участь Німеччини "в конфлікті" зростає з кожним днем, зазначивши, що Берлін не має можливості гарантувати, що зброя, яку він надав Україні, "не буде використана проти Росії".

Про це повідомляє SkyNews.

Пєсков сказав, що зброя, постачена ​​Німеччиною, “вже використовується в регіоні Донбасу”, території, яку РФ тимчасово окупували.

Раніше канцлер ФРН Олаф Шольц зауважив, що Німеччина, як і інші країни-члени НАТО, наполягала на тому, аби зброя, яку вона передає Україні, не повинна використовуватися проти “території Росії”.

Речник Кремля сказав журналістам, що Німеччина не має способу перевірити.

“Зброя, яку Німеччина постачає київському режиму, вже веде вогонь по території Росії, тому що Донбас – це російський регіон”, – повторив він пропаганду РФ.

Він додав, що “пряма та непряма участь” Німеччини в конфлікті зростає, поскаржившись, що “канцлер Німеччини має взяти це за свою відправну точку”.

Пєсков також сказав, що нічого не знає про миротворчу місію Ватикану для України.

30 квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у таємних зусиллях, щоб спробувати покласти край війні між Росією та Україною, і що він також готовий допомогти репатріювати українських дітей, незаконно вивезених до Росії або на тимчасово окуповану Росією територію.