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Як і пам’ятник льотчику Валерію Чкалову, що демонтували вчора, 8 лютого, його перенесуть до музею авіації. Зазначимо, що відповідне рішення ухвалила робоча група з вивчення питань усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії та СРСР, із публічного простору міста Києва.

Демонтаж пам’ятника здійснив Департамент міського благоустрою КМДА. У роботах було задіяно 10 фахівців та два види великогабаритної техніки. Заступник голови КМДА Володимир Прокопів зауважив, що за останні роки було близько десятка спроб зруйнувати або пошкодити пам’ятник.

“Окрім того, три роки тому була петиція на сайті Київської міської ради про демонтаж цього пам’ятника, і вона дуже швидко набрала понад 10000 голосів. Що теж говорить про волю киян. Процес прибирання таких пам’ятників із публічного простору не відбувається так швидко, як нам хотілось би, але ми, на відміну від Росії, – правова держава, де поважають закони. Тому нині, коли ми маємо на це юридичне право, ми прибираємо залишки тоталітаризму з публічного простору нашої столиці”, – підкреслив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, що Микола Ватутін – радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу. Один із 4-х командувачів радянськими фронтами, що загинули у роки німецько-радянської війни. Він брав активну участь у війні проти залишків армії УНР, повстанців Холодного Яру, доля яких склалася трагічно. Найбільше Ватутін “прославився” під час Другої світової війни. Його невміле, а інколи просто вбивче керівництво військами, а він командував у тому числі й фронтами, призводило до величезних втрат серед особового складу.

Зазначимо, що наприкінці січня цього року експертна комісія Міністерства культури та інформаційної політики України рекомендувала Київській міській державній адміністрації демонтувати та перенести пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, який розміщено у центрі столиці.

Також Мінкульт рекомендував визнати об’єкт таким, що відповідає критеріям і ознакам пам’ятки монументального мистецтва.

У відомстві нагадали, що пам’ятник Ватутіну споруджено над його могилою у Маріїнському парку в Києві. Це твір відомого скульптора Євгена Вучетича. Його монументальні скульптури встановлено, зокрема, перед будівлею ООН в Нью-Йорку, у Берліні – у колишньому секторі радянської окупації, а також у Москві та інших містах на колишній території СРСР.

Пам’ятник мав охоронний статус і раніше. Монумент був взятий на облік наказом Головного управління охорони культурної спадщини КМДА від 06.04.2010 та набув таким чином статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини.

Отже, як зазначили у Мінкульті, демонтувати монумент можна було й до прийняття рішення МКІП з урахуванням його чинного статусу щойно виявленого об‘єкта культурної спадщини. У такому випадку демонтаж і перенесення потребують виготовлення проєктної документації. Однак чинним законодавством погодження такої документації МКІП не передбачено. Відтак справа – повністю за КМДА.

“Демонтувати монумент можна після його вилучення з переліку щойно виявлених об‘єктів, яке відбувається розпорядчим актом місцевого органу охорони культурної спадщини. В такому випадку це можна зробити без проєктної документації, на підставі рішення КМДА про його переміщення”, – пояснили у міністерстві.

А також додали, що, за законною процедурою, після розгляду експертної комісії МКІП міністерство має розглянути рекомендації комісії та може проводити додаткові консультації, повторне винесення на розгляд комісії з метою уточнення рекомендацій або ж прийме остаточне рішення стосовно внесення або невнесення об‘єкта до Державного реєстру нерухомих пам‘яток України.