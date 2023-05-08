Результати голосування оприлюднили на сайті Київради.
Авторка петиції українська акторка Ада Роговцева зауважила, що Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України.
Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла”.
Дмитро “Да Вінчі” Коцюбайло – Герой України, перший доброволець, що отримав це звання прижиттєво. 18-річним хлопцем пішов на фронт захищати Україну, пройшов найгарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”. З 2014 року командував взводом добровольців, з 2015-го – ротою. Отримав поранення в Пісках, проте вже через 3 місяці повернувся на фронт. З березня 2016 року, у віці 20 років, став командиром 1-ї окремої штурмової роти “Вовки Да Вінчі” ДУК ПС.
Повномасштабне вторгнення росіян зустрів на передовій. Командував батальйоном у більшості найгарячіших точок війни: Пологи, Новий Биків, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп‘янськ та багато інших.
Роговцева зазначила, що побратими і посестри завжди відзначали його рішучість, сміливість, а разом із тим – людяність і турботу про особовий склад. “Да Вінчі” йшов до бою перший та оберігав кожного армійця.
Загинув захисник в бою 7 березня 2023 року у Бахмуті. З Дмитром попрощалися 10 березня у Києві. Тоді Зеленський передав матері загиблого українського захисника “Да Вінчі”, Оксані Коцюбайло відзнаку “Хрест бойових заслуг”, якою посмертно відзначили її сина.
Вважаю, що ім‘я Дмитра Коцюбайла має бути вшановане в міському просторі Києва. Пропоную створити вулицю Дмитра Коцюбайла в Печерському районі міста Києва замість вулиці Німанської”, – пояснила авторка петиції.
Вулиця Німанська названа на честь річки Німан та знаходиться у Печерському районі Києва.
- Наречена загиблого командира Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі” передала особистий бойовий шеврон військового Президенту України Володимиру Зеленському.
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