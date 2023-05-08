Лише за день петиція зініційована Адою Роговцевою про перейменування вулиці Німанська у Києві на честь Героя України Дмитра Коцюбайла на псевдо "Да Вінчі" набрала понад 13 000 підписів. Тоді як для розгляду Київрадою необхідно шість тисяч голосів.

Результати голосування оприлюднили на сайті Київради.

Авторка петиції українська акторка Ада Роговцева зауважила, що Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України.

Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади, керівника батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла”.

Дмитро “Да Вінчі” Коцюбайло – Герой України, перший доброволець, що отримав це звання прижиттєво. 18-річним хлопцем пішов на фронт захищати Україну, пройшов найгарячіші точки війни з росіянами у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”. З 2014 року командував взводом добровольців, з 2015-го – ротою. Отримав поранення в Пісках, проте вже через 3 місяці повернувся на фронт. З березня 2016 року, у віці 20 років, став командиром 1-ї окремої штурмової роти “Вовки Да Вінчі” ДУК ПС.

Повномасштабне вторгнення росіян зустрів на передовій. Командував батальйоном у більшості найгарячіших точок війни: Пологи, Новий Биків, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Серебрянка, Бахмут, Балаклія, Куп‘янськ та багато інших.

Роговцева зазначила, що побратими і посестри завжди відзначали його рішучість, сміливість, а разом із тим – людяність і турботу про особовий склад. “Да Вінчі” йшов до бою перший та оберігав кожного армійця.

Загинув захисник в бою 7 березня 2023 року у Бахмуті. З Дмитром попрощалися 10 березня у Києві. Тоді Зеленський передав матері загиблого українського захисника “Да Вінчі”, Оксані Коцюбайло відзнаку “Хрест бойових заслуг”, якою посмертно відзначили її сина.

Вважаю, що ім‘я Дмитра Коцюбайла має бути вшановане в міському просторі Києва. Пропоную створити вулицю Дмитра Коцюбайла в Печерському районі міста Києва замість вулиці Німанської”, – пояснила авторка петиції.

Вулиця Німанська названа на честь річки Німан та знаходиться у Печерському районі Києва.