Про це повідомляє британський політичний та культурний журнал The New Statesman.

Наразі фондовий ринок Китаю різко впав, а великі іноземні фірми призупинили виробництво на ключових виробничих центрах. Наразі десятки мільйонів людей перебувають на карантині. Тому можливо, що будуть перебої у глобальних ланцюгах поставок як мобільних телефонів, комп’ютерів та напівпровідників.

Старший науковий співробітник з питань глобального здоров’я Ради з міжнародних відносин Яньчжун Хуанг зазначив, що хвиля Omicron очікувалася протягом кількох місяців. Сплеск захворюваності спровокувала недостатня кількість інвестицій у розвиток потенціалу громадського здоров’я та не вчасно проведена вакцинація.