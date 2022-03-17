Про це повідомляє британський політичний та культурний журнал The New Statesman.

Наразі фондовий ринок Китаю різко впав, а великі іноземні фірми призупинили виробництво на ключових виробничих центрах. Наразі десятки мільйонів людей перебувають на карантині. Тому можливо, що будуть перебої у глобальних ланцюгах поставок як мобільних телефонів, комп’ютерів та напівпровідників.

Старший науковий співробітник з питань глобального здоров’я Ради з міжнародних відносин Яньчжун Хуанг зазначив, що хвиля Omicron очікувалася протягом кількох місяців. Сплеск захворюваності спровокувала недостатня кількість інвестицій у розвиток потенціалу громадського здоров’я та не вчасно проведена вакцинація.

Поки кількість щоденних випадків все ще невелика, 15 березня було зареєстровано 3507 нових інфекцій і ця кількість подвоїлася за 24 години. Тому Китай відправив на карантин такі міста як Шеньчжень і Дунгуань, і обмежив пересування на великій території Шанхаю.

“Стрімке зростання кількості випадків через кордон у Гонконзі, де лікарні були переповнені, а рівень смертності зараз найвищий у розвиненому світі, є потужним нагадуванням Пекіну про те, як швидко ситуація може вийти з-під контролю”, — зазначили у повідомленні.