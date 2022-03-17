Про це повідомляє британський політичний та культурний журнал The New Statesman.
Наразі фондовий ринок Китаю різко впав, а великі іноземні фірми призупинили виробництво на ключових виробничих центрах. Наразі десятки мільйонів людей перебувають на карантині. Тому можливо, що будуть перебої у глобальних ланцюгах поставок як мобільних телефонів, комп’ютерів та напівпровідників.
Старший науковий співробітник з питань глобального здоров’я Ради з міжнародних відносин Яньчжун Хуанг зазначив, що хвиля Omicron очікувалася протягом кількох місяців. Сплеск захворюваності спровокувала недостатня кількість інвестицій у розвиток потенціалу громадського здоров’я та не вчасно проведена вакцинація.
Поки кількість щоденних випадків все ще невелика, 15 березня було зареєстровано 3507 нових інфекцій і ця кількість подвоїлася за 24 години. Тому Китай відправив на карантин такі міста як Шеньчжень і Дунгуань, і обмежив пересування на великій території Шанхаю.
“Стрімке зростання кількості випадків через кордон у Гонконзі, де лікарні були переповнені, а рівень смертності зараз найвищий у розвиненому світі, є потужним нагадуванням Пекіну про те, як швидко ситуація може вийти з-під контролю”, — зазначили у повідомленні.
- Нагадаємо, посол КНР у Лондоні заявив, що Китай працюватиме над дипломатичним вирішенням війни в Україні.
- Українське представництво КНР заявило, що Китай не нападатиме на Україну. Амбасадорка Фань Сяньжун додала, що Китай планує допомагати в політичному та економічному секторах.
- Наразі президент Китаю Сі Цзіньпін має ухвалити “доленосне” рішення щодо України, адже партнерство КНР з Росією загрожує відкритою конфронтацією із Заходом.
- РФ сподівається як на військову, так і фінансову допомогу Китаю на тлі війни в Україні. Серед допомоги, зокрема військові харчові набори, відомі в США як “їжа, готова до вживання” або MRE.
- Китайські акції, що котируються в Гонконгу, 14 березня пережили найгірший день з часів світової фінансової кризи через побоювання щодо готовності Китаю надати військову допомогу РФ.