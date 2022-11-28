Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила у місті Ладижин (Вінницька область) надзвичайну ситуацію воєнного характеру.

Про це інформує очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.

Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС у мережах теплопостачання міста виникла аварія. Попри спроби Ладижинської міської ради розв’язати цю проблему, 18 тисяч мешканців міста все ще без теплового опалення та змушені використовувати електроприлади для обігріву осель.

Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на прохання в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця запровадила в місті надзвичайну ситуацію воєнного характеру. У місті уже розгорнулася робота надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії.

“Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури”, – наголосив Борзов.

Він додав, що влада робить усе для відновлення роботи тепломереж Ладижина, а поки що розгортає додаткові пункти обігріву.