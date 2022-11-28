Про це інформує очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов у Telegram.
Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС у мережах теплопостачання міста виникла аварія. Попри спроби Ладижинської міської ради розв’язати цю проблему, 18 тисяч мешканців міста все ще без теплового опалення та змушені використовувати електроприлади для обігріву осель.
Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на прохання в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця запровадила в місті надзвичайну ситуацію воєнного характеру. У місті уже розгорнулася робота надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії.
“Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури”, – наголосив Борзов.
Він додав, що влада робить усе для відновлення роботи тепломереж Ладижина, а поки що розгортає додаткові пункти обігріву.
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- Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари по інфраструктурі, і вони можуть бути вже наступного тижня.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами. Детальніше читайте за посиланням.
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- Зауважимо, через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.