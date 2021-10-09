У Лівані дві найбільші електростанції перестали працювати. Через це населення залишилося без світла.

Про це повідомляє ВВС.

Причиною зупинки електростанцій назвали нестачу палива. На станціях Аль-Захрані та Дейр-Аммар закінчилися запаси дизельного палива, тому виробництво енергії впало нижче 200 мегаватів.

У населення не буде світла щонайменше кілька днів. Наразі в країні криза, палива катастрофічно не вистачає. Це вже призвело до закриття деяких підприємств. Така ситуація в країні вже протягом 18 місяців.

У серпні 2020 року в у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчили, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом. Вища рада оборони Лівану заявила, що вибух в порту стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену. Тоді ж президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану.