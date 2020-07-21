Максим Кривош, який вранці 21 липня захопив автобус з 13-ма пасажирами в Луцьку, діяв не один. Правоохоронці проводять затримання спільників терориста.

Про це йшлося на брифінгу правоохоронців після звільнення заручників.

За словами правоохоронців, терорист планував захоплення автобуса і діяв не один.

“[Він] готувався, у нього є спільники. Зараз по спільникам працюють, вже деякі затримані”, — повідомив заступник голови СБУ Руслан Баранецький.

Голова МВС Арсен Аваков додав, що один із затриманих перебував у Харкові.

“Його спільники затримані, в тому числі кілька годин тому в Харкові один товариш затриманий, з яким він мав ділові контакти. Там вилучили кілька одиниць зброї, патрони, вибухівку і так далі”, — сказав міністр.

Уточнювати кількість спільників Кривоша правоохоронці відмовилися, пославшись на таємницю слідства.

На відео з 3:58:00

Нагадаємо, вранці 21 июля на Театральній площі в центрі Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Він представився Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

Кривош виклав свої вимоги в Twitter. Він вимагав, щоб Ринат Ахметов, Арсен Аваков, Ігор Коломойський, Віктор Медведчук, Віктор Пінчук і Петро Порошенко одночасно опублікували відеозвернення про те, що вони — злодії в законі. Також Кривош вимагав, щоб президент України Володимир Зеленський поширив посилання на фільм “Земляни” 2005 року. Це документальна стрічка 2005 року про проблеми експлуатації тварин людьми для одомашнення, розваг, наукових досліджень або з метою виробництва одягу та їжі.