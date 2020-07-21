Про це повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як повідомлялося раніше, вранці 21 липня, на Театральній площі в центрі Луцька озброєний чоловік захопив рейсовий автобус “Берестечко – Краснилівка” з заручниками. Терорист називає себе Максим Плохой, проте його справжнє ім’я, за інформацією правоохоронців, Максим Кривош. #Букви розповідали, що ще відомо про зловмисника.

У поліції повідомляли, що у автобусі знаходиться 20 заручників. Водночас СБУ повідомила про 10 заручників Близько 21-ї години Кривош відпустив трьох людей. Також він заявив, що серед заручників є поранений.

О 21:46 Аваков опублікував відеозапис звільнення захоплених людей з підписом: “Все”.

Також він запевнив, що всі звільнені цілі та показав фото, на яких видно затриманого терориста, уламки скла навколо автобусу та БТР.

Інформацію про затримання терориста підтвердили і в СБУ. За даними спецслужби, заручників було 13, вони всі цілі.

“Співробітники Центу спеціальних операцій “А” СБУ спільно з Національною поліцією звільнили у Луцьку 13 заручників і затримали озброєного терориста, який захопив у центрі міста рейсовий автобус “Берестечко — Краснилівка” з пасажирами. Завдяки спланованій Антитерористичним центром СБУ спецоперації “Бумеранг” правоохоронцям вдалося уникнути жертв серед мирного населення”, — йдеться у повідомленні.

Оновлено (22:30):

На брифінгу після звільнення заручників голова МВС повідомив, що терорист сам залишив автобус і здався.

“Він вийшов з машини після того, як домовився з нами. Вийшов. Після нього вийшов генерал Коваль і ще два наших співробітники. Його затримали. Бійці СБУ забезпечили заходи безпеки. Після цього вийшли заручники, ми їх супроводили”, — сказав він.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що Кривош здався після того, як президент Володимир Зеленський виконав його вимогу.

“Президент провів із ним переговори. Відпустили трьох осіб. Після цього президент опублікував пост, тоді були випущені інші. Довга розмова була”, — сказав Тимошенко.