Міністр оборони Андрій Таран заявив, що військовий літак АН-26 розбився, скоріш за все, через те, що зачепився крилом за землю.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Усе йшло за планом, літак виконував тренувальні польоти для навчання курсантів. За штурвалом перебував пілот – інструктор, курсанти по черзі сідали у праве крісло поруч з ним для отримання навичок пілотування та керування літаком”, – повідомив Таран.

За його словами, попередній аналіз дає підстави вважати, що скоріш за все літак зачепився крилом за землю.

“Бортовий самописець зараз знаходиться в літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити висновки”, – додав міністр.

Таран також зазначив, що за попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна. Тобто, відмовив не сам двигун, а один з його датчиків. Міністр додав також, що двигун літака мав в запасі більше п’яти тисяч льотних годин до чергового ремонту.

Крім того, за його словами, літак 1977 року виробництва, тобто йому 43 роки, але він міг здійснювати польоти ще три роки без поновлення ресурсу. Йдеться і про двигуни, і про сам борт. Він також наголосив, що упродовж вчорашнього дня літак здійснив шість злетів та п’ять посадок, і мав ще працювати до 23:00.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня поблизу Чугуєва на Харківщині під час заходу на посадку розбився військовий літак, на борту якого перебували офіцери та курсанти Університету повітряних сил ім. Кожедуба. На місці працюють поліціянти та рятівники.

До Чугуєва виїхав очільник Харківської ОДА Олексій Кучер. За його інформацією, пілот літака АН-26 повідомляв диспетчерам про відмову двигуна перед катастрофою.

За фактом катастрофи військового літака АН-26 Повітряних сил ЗСУ в Харківській області розпочато кримінальне провадження.

Уряд сформував комісію для розслідування аварії. Президент Володимир Зеленський прямує до Харківщини.