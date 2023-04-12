Про це повідомляє пресслужба Мінкульту у Telegram.
Зазначається, що комісія нарешті розпочала роботу на території Лаври, хоча, як зазначили у міністерстві, і не без перешкод.
Відомство зафіксувало заяву про злочин за ст. 298 ККУ. Йдеться про “незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини”.
Нагадаємо, що раніше, 31 березня представники УПЦ МП та віряни знову не пустили на територію заповідника комісію Міністерства культури для оцінки майна та передачі його державі.
За фактом перешкоджання роботи комісії Мінкульті також подав заяву в поліцію. Як зазначив міністр культури Олександр Ткаченко, комісія продовжить свою роботу в будь-якому разі.
- З Києво-Печерської лаври намагалися вивезти ікону. Поліція не пропустила автомобіль, який намагався це зробити.
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- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.
- Ченцям та вірянам Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) із 21 березня заборонили перебувати у печерах Києво-Печерської лаври.