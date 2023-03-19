У Міністерстві оборони України зауважили, що президент РФ Володимир Путін прибув до Маріуполь вночі, оскільки темрява приховує реальну ситуацію у зруйнованому російськими окупантами місті.

Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У Міністерстві наголосили, що “як і належить злодію”, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь.

По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому виділити те, що він хоче показати, і утримує місто, повністю зруйноване його армією, і його нечисленних мешканців якомога далі від сторонніх очей”, – йдеться у повідомленні.

As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.

First, it is safer.

Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes. — Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2023

19 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окуповане місто Маріуполь Донецької області. Незапланована поїздка сигналізує про те, що Кремль намагається продовжувати роботу у звичному режимі, відкидаючи видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна.

На думку низки істориків та сучасників, Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя, як колись це зробив інший диктатор — фюрер Третього рейху Адольф Гітлер. Деякі маріупольські краєзнавці вважають, що Гітлер відвідав Маріуполь 2 грудня 1941 року. Візит був раптовим і пізнім, коли на Південному фронті складалася напружена для нацистів ситуація. 30 листопада гітлерівці, рятуючись від оточення з суттєвими втратами, були змушені залишити Ростов-на-Дону.