Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.
У Міністерстві наголосили, що “як і належить злодію”, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь.
По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому виділити те, що він хоче показати, і утримує місто, повністю зруйноване його армією, і його нечисленних мешканців якомога далі від сторонніх очей”, – йдеться у повідомленні.
As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.
First, it is safer.
Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes.
— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2023
19 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окуповане місто Маріуполь Донецької області. Незапланована поїздка сигналізує про те, що Кремль намагається продовжувати роботу у звичному режимі, відкидаючи видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна.
На думку низки істориків та сучасників, Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя, як колись це зробив інший диктатор — фюрер Третього рейху Адольф Гітлер. Деякі маріупольські краєзнавці вважають, що Гітлер відвідав Маріуполь 2 грудня 1941 року. Візит був раптовим і пізнім, коли на Південному фронті складалася напружена для нацистів ситуація. 30 листопада гітлерівці, рятуючись від оточення з суттєвими втратами, були змушені залишити Ростов-на-Дону.
- Триває триста вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Росіяни цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи.
- В Україні триває 389-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 19 березня, воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 164 тисячі російських солдатів, з яких 710 – протягом минулої доби.
- За даними аналітиків ISW, війська РФ, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара (Донецька область). Однак на думку аналітиків, досягти успіху на цьому напрямку армії РФ не вдасться.