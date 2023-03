Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У Міністерстві наголосили, що “як і належить злодію”, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь.

As befits a thief, putin visited Ukrainian Mariupol, under the cover of night.

First, it is safer.

Also, darkness allows him to highlight what he wants to show, and keeps the city his army completely destroyed and its few surviving inhabitants away from prying eyes.

— Defense of Ukraine (@DefenceU) March 19, 2023