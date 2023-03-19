Про це повідомляє пресслужба відомства у Twitter.

У Міністерстві наголосили, що “як і належить злодію”, Путін під покровом ночі відвідав український Маріуполь.

По-перше, це безпечніше. Крім того, темрява дозволяє йому виділити те, що він хоче показати, і утримує місто, повністю зруйноване його армією, і його нечисленних мешканців якомога далі від сторонніх очей”, – йдеться у повідомленні.

19 березня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін відвідав тимчасово окуповане місто Маріуполь Донецької області. Незапланована поїздка сигналізує про те, що Кремль намагається продовжувати роботу у звичному режимі, відкидаючи видання Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт Путіна.

На думку низки істориків та сучасників, Путін приїхав до тимчасово окупованого Маріуполя, як колись це зробив інший диктатор — фюрер Третього рейху Адольф Гітлер. Деякі маріупольські краєзнавці вважають, що Гітлер відвідав Маріуполь 2 грудня 1941 року. Візит був раптовим і пізнім, коли на Південному фронті складалася напружена для нацистів ситуація. 30 листопада гітлерівці, рятуючись від оточення з суттєвими втратами, були змушені залишити Ростов-на-Дону.