Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії у Twitter.

“Цього тижня танкісти ЗСУ швидко освоїли управління могутнім Challenger 2. Велика Британія надає Україні танки Challenger 2, щоб допомогти їй захистити свою батьківщину та повернути собі території”, – мовиться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що 29 січня на територію Великої Британії прибули українські танкові екіпажі для навчання на танках Challenger 2. У курсі підготовки братимуть участь близько 60 захисників.

15 січня у Сполученому Королівстві підтвердили постачання танків. Країна звітувала про ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90. Велика Британія стала першою державою, яка вирішила відправити свою важку бронетехніку в Україну.

“Велика Британія надасть Україні танки Challenger 2 разом з іншими країнами-партнерами, демонструючи міцність підтримки України на міжнародному рівні”, – додали у відомстві.

Заступник британського Міноборони Алекс Чокл висловлював сподівання, що танки Challenger 2 прибудуть до України наприкінці березня.

Зауважимо, що в Євросоюзі вирішили підготувати вдвічі більше бійців Збройних сил України, ніж планувалося. Додатково планують тренувати 15 тисяч військових.

“Місія військової допомоги ЄС EUMAM підготує додатково 15 000 українських солдатів, внаслідок чого загальна кількість навчених EUMAM досягне 30 000 осіб”, – повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

ДОВІДКА. Challenger 2 — основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Його спроєктувала та побудувала британська компанія Vickers Defence Systems, нині відома як BAE Systems Land & Armaments.