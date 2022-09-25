У Мінреінтеграції вкотре закликали мешканців ТОТ уникати участі у псевдореферендумах

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук наполегливо рекомендувала уникати будь-якого контакту з окупантами. Вона закликала не йти, ігнорувати такі заходи, та не брати участі в дільничних комісіях.
“Тим, хто бере участь в підготовці та проведенні псевдореферендумів, загрожує кримінальна відповідальність”, – застерегла Верещук.
Щоб уникнути участі у так званому “референдумі”, який окупанти намагаються провести, слід діяти за таким алгоритмом:
- Якщо вам стало відомо, що до Вас можуть прийти зі скриньками для голосування або будуть змушувати йти на виборчу дільницю, – спробуйте на ці дні змінити місце проживання.
- Якщо вам написали чи зателефонували, – не йдіть на контакт та не розголошуйте своїх даних. Ваші персональні дані ворог може використати аби сфальсифікувати списки та створити видимість явки.
- Вам стали відомі будь-які факти примусу чи тиску з боку окупантів на українських громадян? Сигналізуйте за телефонами: довіри СБУ: 0 800 501 482 (інформація конфіденційна); гаряча лінія Національної поліції України: 0 800 50 0202; гаряча лінія Мінреінтеграції для ТОТ та з-за кордону: +38 (096) 078 84 33; гаряча лінія Національного інформаційного бюро: 1648 чи +38 (044) 287 -81 -65 (для дзвінків з-за кордону).
Окрім цього, у Мінреінтеграції застерегли, що всіх, хто братиме добровільну участь в підготовці псевдореферендумів чи співпрацюватиме з окупантами, притягнуть до кримінальної відповідальності.
- Окупаційна російська влада наполягає на тому, що псевдореферендуми на окупованих територіях нібито будуть прозорими та легітимними, тому для цього покликала іноземних спостерігачів. В уряді вже назвали 8 країн, які доєдналися до стеження за “голосуванням”.
- Російські окупанти “підбили” підсумки фейкових референдумів на окупованих територіях України ще на початку вересня. Тож нинішнє абсолютно незаконне “голосування”, анонсоване загарбниками з 23 до 27 вересня, – просто для створення потрібної їм картинки на росТБ.
- В російських ЗМІ ширяться повідомлення, що 29 вересня в Російській раді Федерації можуть розглянути питання незаконного приєднання окупованих територій за результатами так званих “референдумів” України.
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області, для проведення псевдореферендуму, загарбники змушували місцевих мешканців голосувати без документів, а також у місцях їх проживання.
- На тимчасово окупованих територіях Херсонської області під час проведення псевдореферендуму, виборчі дільниці залишались порожніми.