У Мінреінтеграції вкотре закликали мешканців ТОТ уникати участі у псевдореферендумах

Так звані "референдуми", які російська влада намагається проводити на частині тимчасово окупованій українській території, ніколи не будуть визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою. Дії окупантів суперечать Конституції України та міжнародному праву, зокрема статуту ООН.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук наполегливо рекомендувала уникати будь-якого контакту з окупантами. Вона закликала не йти, ігнорувати такі заходи, та не брати участі в дільничних комісіях.

“Тим, хто бере участь в підготовці та проведенні псевдореферендумів, загрожує кримінальна відповідальність”, – застерегла Верещук.

Щоб уникнути участі у так званому “референдумі”, який окупанти намагаються провести, слід діяти за таким алгоритмом:

Якщо вам стало відомо, що до Вас можуть прийти зі скриньками для голосування або будуть змушувати йти на виборчу дільницю, – спробуйте на ці дні змінити місце проживання. Якщо вам написали чи зателефонували, – не йдіть на контакт та не розголошуйте своїх даних. Ваші персональні дані ворог може використати аби сфальсифікувати списки та створити видимість явки. Вам стали відомі будь-які факти примусу чи тиску з боку окупантів на українських громадян? Сигналізуйте за телефонами: довіри СБУ: 0 800 501 482 (інформація конфіденційна); гаряча лінія Національної поліції України: 0 800 50 0202; гаряча лінія Мінреінтеграції для ТОТ та з-за кордону: +38 (096) 078 84 33; гаряча лінія Національного інформаційного бюро: 1648 чи +38 (044) 287 -81 -65 (для дзвінків з-за кордону).

Окрім цього, у Мінреінтеграції застерегли, що всіх, хто братиме добровільну участь в підготовці псевдореферендумів чи співпрацюватиме з окупантами, притягнуть до кримінальної відповідальності.