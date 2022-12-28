Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі.
Зазначається, що зараз комендатура Мінська перевіряє знання військових та оцінює їхні дії під час переведення військових частин у “стан найвищої боєготовності”.
Такі практики відбуваються буцімто “згідно з планом раптових перевірок”.
Нагадаємо, що за даними Державної прикордонної служби України, не фіксується створення наступального угруповання, яке б могло здійснити атаку в Україну з Білорусі.
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, хоч є дещо напруженою, особливо в інформаційному полі.
Крім того, прикордонники не виявили переміщення військової техніки чи особового складу з Білорусі в бік українського кордону.
Увага України прикута вглиб Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ та РФ. Речник зауважив, що в Білорусі постійно “нагнітають”, аби змусити українців тримати на цьому напрямку значну кількість військових.
- На тлі нестачі військових та перенапруження російської армії РФ змушена залучати інструкторів з Білорусі до тренування своїх солдатів.
- У Командуванні об’єднаних сил ЗС України попередили, що з боку сусідньої Білорусі поступово зростає ризик воєнної загрози.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Кремль принаймні від жовтня висуває умови для повторного вторгнення на північ України з боку Білорусі. Хоча експерти вважають, що вторгнення взимку є малоймовірним, недооцінювати серйозність загрози не варто.