Військова комендатура білоруської столиці проводить тренування з переходу від мирного стану до воєнного.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі.

Зазначається, що зараз комендатура Мінська перевіряє знання військових та оцінює їхні дії під час переведення військових частин у “стан найвищої боєготовності”.

Такі практики відбуваються буцімто “згідно з планом раптових перевірок”.

Нагадаємо, що за даними Державної прикордонної служби України, не фіксується створення наступального угруповання, яке б могло здійснити атаку в Україну з Білорусі.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ситуація на білоруському напрямку залишається повністю контрольованою, хоч є дещо напруженою, особливо в інформаційному полі.

Крім того, прикордонники не виявили переміщення військової техніки чи особового складу з Білорусі в бік українського кордону.

Увага України прикута вглиб Білорусі, де відбуваються спільні навчання підрозділів РБ та РФ. Речник зауважив, що в Білорусі постійно “нагнітають”, аби змусити українців тримати на цьому напрямку значну кількість військових.