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У МВС назвали безпечні райони для мешканців Херсонщини

Після підриву Каховської ГЕС на Херсонщині почалось затоплення низки населених пунктів. У МВС України повідомили, які райони області зараз є безпечними для місцевих мешканців.

Вівторок, 6 червня 2023, 11:26
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Джерело: МВС України

У Херсонській області поліціянти та рятувальники продовжують евакуацію місцевих мешканців після чергового злочину російських окупантів – підриву Каховської ГЕС.

Правоохоронці закликали громадян, які мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:

  • жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
  • жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
  • жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
  • жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
  • жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;
  • жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
  • жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;
  • жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

Додамо, що о 12:00 з Херсона вирушить перший евакуаційний потяг.

Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців,  затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.
За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС і відновленню вона не підлягає.
За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.
Теги: евакуація, затоплення Херсонщини, злочини росіян, Каховська ГЕС, МВС України, МВС, підрив Каховської ГЕС, Херсонська область

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