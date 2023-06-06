У МВС назвали безпечні райони для мешканців Херсонщини

Джерело: МВС України
У Херсонській області поліціянти та рятувальники продовжують евакуацію місцевих мешканців після чергового злочину російських окупантів – підриву Каховської ГЕС.
Правоохоронці закликали громадян, які мешкають уздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, прямувати в безпечні райони:
- жителям смт Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;
- жителям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;
- жителям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;
- жителям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;
- жителям Карантинного острова, якщо неможливо буде евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;
- жителям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;
- жителям смт Комишани піднятися до вулиці Центральної;
- жителям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.
Додамо, що о 12:00 з Херсона вирушить перший евакуаційний потяг.
Підрив дамби Каховської ГЕС. Що відомо?
Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці ця інформація була офіційно підтверджена Україною.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати з небезпечних населених пунктів.
За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам як: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково місто Херсон – острів Корабел.
Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання ради нацбезпеки та оборони.
- Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Це, зокрема, несе загрозу і для Запорізької АЕС, яка також на даний час окупована російськими загарбниками.
- 20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська планують підірвати греблю Каховської ГЕС на Херсонщині та звинуватити у цьому Україну. Цю інформацію підтвердили і у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) . Водночас низка експертів наголошували, що зруйнувати дамбу повністю фактично нереально.
- Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС вже затоплено Гідропарк і Нафтогавань. Нині триває евакуація місцевих мешканців.