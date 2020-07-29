NASA визначило членів екіпажу для другого польоту космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX до Міжнародної космічної станції.

Про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що екіпаж складатиметься із чотирьох осіб. Командирами космічного корабля будуть астронавти NASA Шейн Кімбро та Меган МакАртур. Також до складу команди приєднаються космонавт від JAXA (Японське агентство аерокосмічних досліджень) Акіхіко Хошиде та космонавт Європейської космічної агенції Томас Песке.

Екіпаж другої місії планують запустити навесні 2021 року. Астронавти залишатимуться на космічній станції приблизно півроку. Із ними на МКС також перебуватимуть троє росіян, що відправляться на станцію російським космічним корабелем “Союз”.

“Збільшення кількості членів екіпажу космічної станції до семи осіб – порівняно з попередніми шістьма – дозволить NASA ефективно подвоїти кількість наукових досліджень, котрі можуть бути проведені в космосі”, – заявили в NASA.

Як відомо, попередня місія має повернутись на Землю 2 серпня.

30 травня американське космічне агентство NASA і компанія SpaceX Ілона Маска з другої спроби запустили космічний корабель Crew Dragon з астронавтами до Міжнародної космічної станції (МКС).

Астронавти, котрі полетіли на Crew Dragon, одягнені в скафандри нового покоління, зроблені за ескізами голлівудського дизайнера.

Розроблений компанією SpaceX космічний корабель Crew Dragon здійснив успішне автоматичне стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС).