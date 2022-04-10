Прихильники України готові почати допомагати їй у переході від радянської зброї до більш сучасного обладнання натівського зразка у війні з РФ, враховуючи можливу перспективу, що війна затягнеться на місяці або навіть роки.

Про це пише ділове видання Bloomberg.

Країни значною мірою утримуються від поставок найсучаснішого озброєння, щоб уникнути необхідності тренувати українські сили для його використання.

Водночас аналітики видання наголошують, що східні країни НАТО ризикують в якийсь момент залишитися без обладнання радянського виробництва. Словаччина передає Україні систему протиповітряної оборони С-300 російського виробництва, хоча, своєю чергою, тепер отримає зі США систему протиракетної оборони Patriot.

Деякі союзники можуть почати тренувати українські війська за межами країни, щоб мати можливість підтримувати та використовувати складнішу зброю. Метою буде допомогти Україні поступово перейти до стандартів НАТО.

Тим часом країни НАТО поспішають надати інші види зброї в Україну, щоб допомогти їй захистити територію на сході від перенаправленого російського нападу.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який зустрічався з представниками НАТО в Брюсселі похвалив країни-члени за те, що вони надають більше зброї, але поскаржився, що досі потрібно занадто багато часу, щоб коригувати своє мислення щодо того, що надіслати Україні під час розвитку війни. Київ заявив, що його потреби містять зенітно-ракетні комплекси, бронетехніку та танки.

На зустрічах НАТО Кулеба також зауважив, що партнерам важливо почати дивитися на довгострокову перспективу та надсилати більш сучасні системи, а також скласти план підготовки та обслуговування.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс повідомила журналістам, що союзники підтримують постачання нового та важчого обладнання.

“Ми домовилися допомогти українським Збройним Силам перейти від обладнання радянських часів до стандартного обладнання НАТО на двосторонній основі”, – наголосила вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що союзники посилають як радянську, так і більш сучасну зброю.

Офіційні особи НАТО вказали на підтримку в минулому навчанні українських військових як одну з причин, чому її силам вдалося протистояти просуванню РФ.

За словами речника Пентагону Джона Кірбі, США вже підготували невелику кількість українських військових з початку війни. Військові, які вже перебували в США, пройшли кілька днів навчання на озброєних безпілотниках Switchblade, 100 з яких вже відправлено в Україну.

Водночас експерти зауважують, нова зброя, яку планують надіслати союзники, може не відразу допомогти відбити новий великий наступ РФ на сході України.