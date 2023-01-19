Про це повідомило NOS.

Під час обговорення рішення депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар згадав про трагедію у Дніпрі, коли російська ракета повністю зруйнувала під’їзд багатоповерхівки. Внаслідок чого загинули 44 особи, 11 людей вважаються безвісти зниклими.

“Ви бачите, що Україна завжди повинна захищатися від ракет з Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок”, – заявив він.

У парламенті обговорили питання, чи не послабить передання ЗРК протиповітряну оборону Нідерландів. Країна має на озброєнні чотири системи Patriot. Кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем та кількох пускових установок.