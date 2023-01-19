Про це повідомило NOS.
Під час обговорення рішення депутат від Народної партії за свободу та демократію (VVD) Петер Валстар згадав про трагедію у Дніпрі, коли російська ракета повністю зруйнувала під’їзд багатоповерхівки. Внаслідок чого загинули 44 особи, 11 людей вважаються безвісти зниклими.
“Ви бачите, що Україна завжди повинна захищатися від ракет з Росії. Patriot може відіграти тут важливу роль. Тож зробіть свій внесок”, – заявив він.
У парламенті обговорили питання, чи не послабить передання ЗРК протиповітряну оборону Нідерландів. Країна має на озброєнні чотири системи Patriot. Кожна з яких складається з радара, центру керування вогнем та кількох пускових установок.
- Швеція планує надати Україні найсучаснішу артилерію та бронетехніку. Зокрема планується передати 50 бойових машин піхоти CV90 та колісні 155-мм гаубиці Archer.
- Естонія оголосила про ухвалення рішення щодо надання Україні військової допомоги на суму 113 мільйонів євро. Планується надати непряму вогневу і протитанкову зброю, а також боєприпаси.
- Міноборони США закликало свої війська, дислоковані у Південній Кореї, надати обладнання Україні для допомоги у війни проти Росії. Крок є зусиллями Штатів з підтримки матеріально-технічних запасів.