4 травня поліція Берліна заявила, що розпочала розслідування щодо розголошення таємниці у зв'язку з публікацією у ЗМІ про ймовірний візит до Німеччини президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Підставою для розслідування став репортаж про можливий візит президента однієї з держав.

Напередодні в одній із берлінських газет з’явилася публікація зі словами якогось співробітника берлінської поліції.

“У цьому матеріалі містяться конфіденційні деталі про операцію, яка перебуває в стадії планування. Я вважаю неприйнятним те, що, якщо вірити статті, один єдиний поліцейський здатний настільки ганебно нашкодити репутації берлінської поліції як у національному, так і в міжнародному масштабі”, – заявила глава поліції Берліна Барбара Словік.

Офіційно поліція не надавала інформації, яка може поставити під загрозу державний візит.

Зеленський, ймовірно, у середині травня вперше після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну відвідає Берлін. Напередодні берлінська поліція підтвердила, що вживає всіх заходів для такого візиту 13-14 травня.

На 14 травня заплановано вручення Зеленському Премії імені Карла Великого. У цій церемонії серед інших має взяти участь і канцлер ФРН Олаф Шольц.

Ні відомство федерального канцлера, ні посольство України у ФРН 3 травня не підтвердили відомостей про майбутній візит Зеленського.

3 травня у межах візиту до Фінляндії президент Володимир Зеленський провів переговори із прем’єром Швеції Ульфом Крістерссоном, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, главою уряду Ісландії Катрін Якобсдоттір та, відповідно, з прем’єркою Санною Марін.

4 травня Зеленський прибув з візитом до Нідерландів, де, зокрема, зустрівся з Пьотром Хофманскі та Освальдо Завалою Агілером – президентом та секретарем Міжнародного кримінального суду (МКС) відповідно.