Джерело: посол України в Німеччині Олексій Макеєв/Facebook

Макеєв зауважив, що наразі триває слідство, дипломат не може розголошувати деталі.

Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально”, – зазначив він.

Пожежа почалася близько 5 години ранку в одному з житлових приміщень будівлі. Що стало причиною займання поки невідомо. На той момент у гуртожитку перебували близько 250 осіб, яких евакуювали та переселили до іншого центру.

Згодом голова регіонального МВС Георг Майєр повідомив, що внаслідок пожежі у гуртожитку для переселенців загинув 9-річний хлопчик з України.

“Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом із родиною шукала захисту від путінських бомб. У такі дні можна впасти у відчай. Я зроблю все можливе, щоб з’ясувати причину пожежі. Тут має бути повна ясність”, – написав він у Twitter.

У квітні сенат Берліна продовжив роботу центру для тимчасового розміщення переселенців з України у колишньому аеропорту “Тегель” щонайменше до кінця вересня.