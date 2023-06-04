У Німеччині у місті Апольда у федеральній землі Тюрінгія сталася пожежа в одному з будинків, де проживають українські шукачі захисту. Унаслідок цього прикрого інциденту, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Джерело: посол України в Німеччині Олексій Макеєв/Facebook

Макеєв зауважив, що наразі триває слідство, дипломат не може розголошувати деталі.

Наші консули з самого ранку на контакті з громадянами України, хто проживає у цьому регіоні, постійно мене брифінгують, а також з німецькими правоохоронними органами. Чекаємо на докладнішу інформацію, після того повідомлю більш детально”, – зазначив він.

Пожежа почалася близько 5 години ранку в одному з житлових приміщень будівлі. Що стало причиною займання поки невідомо. На той момент у гуртожитку перебували близько 250 осіб, яких евакуювали та переселили до іншого центру.

Згодом голова регіонального МВС Георг Майєр повідомив, що внаслідок пожежі у гуртожитку для переселенців загинув 9-річний хлопчик з України.

“Сьогодні в Апольді загинула дитина, яка разом із родиною шукала захисту від путінських бомб. У такі дні можна впасти у відчай. Я зроблю все можливе, щоб з’ясувати причину пожежі. Тут має бути повна ясність”, – написав він у Twitter.

In #Apolda starb heute ein Kind, das mit seiner Familie bei uns Schutz vor Putins Bomben gesucht hat. An solchen Tagen könnte man verzweifeln. Ich werde alles daransetzen, dass die Brandursache aufgeklärt wird. Es muss hier vollständige Klarheit herrschen. — Georg_Maier 🇺🇦 (@GeorgMaier8) June 4, 2023

У квітні сенат Берліна продовжив роботу центру для тимчасового розміщення переселенців з України у колишньому аеропорту “Тегель” щонайменше до кінця вересня.