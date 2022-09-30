У Нью-Йорку облили фасад консульства РФ червоною фарбою. Наразі хто саме це зробив — невідомо.

Про це повідомляють #Букви.

У російських ЗМІ стверджують, що фасад пошкодили близько першої години ночі фарбою з пульверизатора. До інциденту причетні, ймовірно, двоє невідомих. Одна особа оббризкувала будівлю фарбою, доки інша – фільмувала це на камеру.

Водночас у дипломатичній місії сказали журналістам, що збитки “досить серйозні”, а скільки часу та грошей знадобиться на відновлення сказати важко. Фарбу нанесли густим шаром. Через це вранці співробітники не могли відчинити вхідні двері.

Зауважимо, що це не перша подібна акція. Посольства, консульства та інші диппредставництва РФ у всьому світі перетворюються на місця для мітингів та демонстрацій проти російської агресії в Україні.