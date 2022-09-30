Про це повідомляють #Букви.
У російських ЗМІ стверджують, що фасад пошкодили близько першої години ночі фарбою з пульверизатора. До інциденту причетні, ймовірно, двоє невідомих. Одна особа оббризкувала будівлю фарбою, доки інша – фільмувала це на камеру.
Водночас у дипломатичній місії сказали журналістам, що збитки “досить серйозні”, а скільки часу та грошей знадобиться на відновлення сказати важко. Фарбу нанесли густим шаром. Через це вранці співробітники не могли відчинити вхідні двері.
Зауважимо, що це не перша подібна акція. Посольства, консульства та інші диппредставництва РФ у всьому світі перетворюються на місця для мітингів та демонстрацій проти російської агресії в Україні.
- Українська активістка та журналістка Ірина Земляна заявила, що у РФ подали запит до Інтерполу про її розшук. Вона й досі все ще отримує погрози та переховується після того, як 9 травня російського посла Сергія Андрєєва облили штучною кров’ю на акції протесту у Варшаві.
- 9 травня у Варшаві навколо російського посла люди викрикували “фашисти” та “Путін х*йло”.
- Пані посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що співробітник російського посольства розтоптав у Вашингтоні соняшники, які принесли під будівлю діти. Напередодні квіти, які висадили через дорогу навпроти посольства РФ у квітні, також були знищені — вирвані з корінням.
- 12 червня у столиці України відбулася акція “Останній день росії”. До посольства РФ прийшли як українські активісти, так і російські громадяни, котрі висловлюють підтримку Україні, а також політичні мігранти.