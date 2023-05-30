У ПАР заявили, що забезпечать «дипломатичний імунітет» учасникам саміту БРІКС – захід планує відвідати й Путін

російсько-українська війна
23:09 Польща долучилася до порятунку українських дітей депортованих до РФ
22:23 «Ланцюг»: гурт «Крихітка» презентував кліп про реабілітацію ветеранів російсько-української війни через спорт
22:14 Столтенберг запевнив, що серед країн Заходу немає ознак втоми від допомоги Україні
22:01 В Україні вже відновили 130 штучних споруд і третину залізничних мостів – Кубраков
21:52 Новий голова Одеської ОВА Олег Кіпер брав участь в ток-шоу «Говорить Україна»
21:40 Індустрія штучного інтелекту та дослідники підписали заяву про ризик «зникнення»
21:29 TikTok тестує чат-бот на основі штучного інтелекту «Tako»
21:24 Десятки миротворців НАТО отримали поранення під час зіткнень на півночі Косова
21:07 В ЄС розглядають варіанти використання заморожених активів РФ як гарантію відшкодування збитків
21:00 У Польщі вийде в кінопрокат україномовна версія мультфільму «Мавка. Лісова пісня»
20:45 Україна підтримає Бельгію у реалізації digital-технологій – Федоров
20:43 Олаф Шольц у телефонній розмові з Володимиром Зеленським засудив чергові атаки РФ по Україні
20:05 Польща закриває кордон для російських і білоруських вантажівок
19:57 Британська оборонна компанія BAE Systems планує відкрити офіс в Україні
19:33 У Європі тестують 4-денний робочий тиждень
19:30 Протягом доби росіяни завдали 44 авіаційних ударів та здійснили близько 20 обстрілів з РСЗВ – Генштаб
19:11 Уряд, ймовірно, підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – ЗМІ
19:02 Росіяни вивозять дітей із тимчасово окупованих територій до РФ під приводом надання медичної допомоги – ЦНС
18:53 Німеччина розмістить у Литві систему Patriot для захисту саміту НАТО
18:41 Рекорд місяця: під час обстрілу у столичному метро ночували 9 тисяч киян
18:37 Українці придбали на понад 1 млрд гривень військових облігацій у «Дії»
18:15 Найстаріший оперний театр у світі вперше скасував виставу через страйк працівників
18:06 На Каннському кінофестивалі відбулася прем’єра польсько-українського фільму «Як це було»
17:53 Мартін Скорсезе оголосив, що створить фільм про Ісуса
17:39 На півночі Косова відновились протести сербів
17:26 Російського військового, який знущався з мешканця Чернігівщини, засудили до 11 років ув’язнення
17:10 На українського художника Даніеля Скрипника напали через його зовнішність та сексуальну орієнтацію

У ПАР заявили, що забезпечать «дипломатичний імунітет» учасникам саміту БРІКС – захід планує відвідати й Путін

Південно-Африканська Республіка заявила, що надасть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні. Передбачається, що у саміті візьме участь президент Росії Володимир Путін, оголошений у розшук Міжнародним кримінальним судом у Гаазі за звинуваченнями, пов'язаними з війною Росії проти України.

Вівторок, 30 травня 2023, 22:39
Підтримати

Джерело: Bloomberg

Керівництво ПАР заявило, що надасть дипломатичний імунітет учасникам двох зустрічей офіційних осіб із групи країн БРІКС, мовляв, ця практика є звичною — у той час, як країна готується прийняти президента Росії Володимира Путіна на саміті в серпні. 

Імунітет поширюється на зустріч міністрів закордонних справ країн блоку, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка, котрі, ймовірно, зустрінуться у Кейптауні з 1 по 2 червня. Це також стосується саміту глав держав БРІКС, запланованого на 22-24 серпня, мовиться в офіційному повідомленні Департаменту міжнародних відносин і співробітництва.

“Це стандартне надання імунітетів, яке ми проводимо для всіх міжнародних конференцій та самітів, що організуються у Південній Африці, незалежно від рівня участі”, – мовиться у заяві представника департаменту.

У департаменті зазначили, що імунітети призначені для захисту заходу та її учасників від юрисдикції країни, що приймає, на час проведення заходу.

Додавши, що ці “імунітети не мають переваги над будь-яким ордером, який міг бути виданий будь-яким міжнародним трибуналом проти будь-якого учасника конференції”.

Тож, теоретично, учасник зустрічі, розшукуваний МКС, приїде у країну не як учасник міжнародних самітів, то ПАР зобов’язана заарештувати його.

Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума запропонував вийти з МКС у 2016 році, але пізніше від цього плану відмовилися після того, як він залишив свій пост. Уряд наразі отримує юридичні поради щодо того, як обійти ордер на арешт Путіна.

Серед варіантів, які розглядає уряд, є законодавча поправка, яка “одомашнить” Римський статут, що теоретично може дозволити надавати імунітет главам держав, які відвідують країну. 

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії  під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

В МКС заявили, що “є розумні підстави вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність” за передбачувані злочини, за те, що він вчинив їх безпосередньо разом з іншими, і за “його неспроможність здійснювати належний контроль над цивільними та військовими підлеглими, які вчинили ці дії”.

Звинувачення МКС були першими висунутими проти офіційних осіб у Москві з моменту неспровокованого нападу на Україну 2022 року.

Раніше стало відомо, що влада Південної Африки попросила російського президента Володимира Путіна не приїжджати на саміт БРІКС, який має відбутися в серпні, а долучитися до зустрічі в онлайн-форматі.

Проте згодом у Південно-Африканській Республіці заявили, що зараз працюють над пошуком варіантів можливого візиту очільника Кремля.

Теги: БРІКС, заява ПАР, ордер на арешт Путіна, ПАР, саміт, МКС

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook