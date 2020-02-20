У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що в пасажирів та членів екіпажу авіарейсу із Уханю не виявлено жодних симптомів гострих респіраторних захворювань.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Як відомо, всі люди, що прибули із Уханю будуть транспортовані до місця обсервації – медичний центр Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавській області.

“Психоемоційний стан всіх пасажирів у нормі. Але вони все ще потребують підтримки та розуміння зі сторони співгромадян”, – зазначили у МОЗ.

Одразу після приземлення були здійснені всі заходи безпеки: літак відправили на санітарну стоянку. Всі переміщення та прикордонний контроль евакуйованих провели із дотриманням протиепідемічних заходів. Також після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку.

Наголошується, що медики протягом всього періоду обсервації (14 днів) будуть проводити медико-санітарне спостереження як мінімум двічі на день всіх, хто перебуває в ізоляції.

Додатково, люди, які перебуватимуть в обсерваторі, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар. В такому випадку, в інфекційному відділенні їм буде надаватися медична допомога і проводитися подальша діагностика.

Нагадаємо, що у Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.