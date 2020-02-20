Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Як відомо, всі люди, що прибули із Уханю будуть транспортовані до місця обсервації – медичний центр Національної гвардії України “Нові Санжари” у Полтавській області.
“Психоемоційний стан всіх пасажирів у нормі. Але вони все ще потребують підтримки та розуміння зі сторони співгромадян”, – зазначили у МОЗ.
Одразу після приземлення були здійснені всі заходи безпеки: літак відправили на санітарну стоянку. Всі переміщення та прикордонний контроль евакуйованих провели із дотриманням протиепідемічних заходів. Також після прибуття до місця обсервації транспорт, яким перевозять евакуйованих та членів команди, пройде дезінфекційну обробку.
Наголошується, що медики протягом всього періоду обсервації (14 днів) будуть проводити медико-санітарне спостереження як мінімум двічі на день всіх, хто перебуває в ізоляції.
Додатково, люди, які перебуватимуть в обсерваторі, матимуть контакти медичних працівників, щоб у разі погіршення їхнього стану здоров’я або появи симптомів, які можуть свідчити про розвиток гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, їх було госпіталізовано в інфекційний стаціонар. В такому випадку, в інфекційному відділенні їм буде надаватися медична допомога і проводитися подальша діагностика.
Нагадаємо, що у Нових Санжарах, що в Полтавській області, люди перекрили дорогу і протестують проти того, щоб туди привезли евакуйованих з китайського Уханю українців. Крім того, в місті сталися сутички між поліцією і протестуючими.
- Президент України Володимир Зеленський засудив протести в регіонах проти прийому евакуйованих із Китаю українців і запевнив, що небезпеки немає.
- 20 лютого літак авіакомпанії SkyUp з евакуйованими з китайського Уханя українцями і іноземцями приземлився в міжнародному аеропорту “Бориспіль” для дозаправки.
- Раніше міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков розкрив деталі евакуації українців із китайського міста Ухань. Йдеться про 56 людей. Серед них – українські та іноземні громадяни. Наразі дата евакуації запланована на 20 лютого. Безпосередньо перед посадкою в літак громадяни пройдуть медичний огляд, і ті, у кого будуть симптоми ГРВІ та підвищення температури до 37,2, до польоту допущені не будуть. Після посадки в Україні пасажирів і екіпаж з персоналом відправлять на карантин, а літак пройде спеціальну дорогу дезінфекцію, всі відходи спалять.
- Кабінет Міністрів виділив 4,5 мільйона гривень на евакуацію українців з епіцентру нового атипового коронавірусу, китайської провінції Хубей.