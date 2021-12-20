У підозрі, яку оголосили п'ятому президенту України, лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку йдеться, що 3 листопада 2021 року він скликав засідання Ради безпеки і оборони України – виконував функцію президента.

Відповідні слова є на 22 сторінці тексту підозри Петру Порошенку.

Згідно з текстом підозри, “3.11.2021 року Президентом України Порошенком П.О., скликано засідання Ради національної безпеки і оборони України, а також надано відповідні вказівки посадовим особам Секретаріату РНБО…”

Президент України є головою РНБО і очолює його засідання. Президентська каденція Петра Порошенка завершилася з інавгурацією Володимира Зеленського 20 травня 2019 року. Станом на 3 листопада 2021 року Петро Порошенко вже понад два роки не був ні головою, ані членом РНБО. Він не міг скликати засідання та надавати вказівок посадовим особам Секретаріату РНБО, оскільки це вже є функцією чинного президента України Володимира Зеленського.