Відповідні слова є на 22 сторінці тексту підозри Петру Порошенку.
Згідно з текстом підозри, “3.11.2021 року Президентом України Порошенком П.О., скликано засідання Ради національної безпеки і оборони України, а також надано відповідні вказівки посадовим особам Секретаріату РНБО…”
Президент України є головою РНБО і очолює його засідання. Президентська каденція Петра Порошенка завершилася з інавгурацією Володимира Зеленського 20 травня 2019 року. Станом на 3 листопада 2021 року Петро Порошенко вже понад два роки не був ні головою, ані членом РНБО. Він не міг скликати засідання та надавати вказівок посадовим особам Секретаріату РНБО, оскільки це вже є функцією чинного президента України Володимира Зеленського.
- Нагадаємо, п’ятому президенту України, лідеру партії “Європейська Солідарність”Петру Порошенку оголосили підозру у держзраді.
- Раніше Букви уже писали про підозру одному з учасників цієї справи – ексміністру Демчишину. Опублікована частина підозри Петру Порошенку дозволяє припустити, що п’ятому президенту вручили документ того ж змісту, що і Володимиру Демчишину.
- Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що підозра, оголошена п’ятому президенту України, в якій його звинувачують “у сприянні терористичній організації та державній зраді”, шоу для “відосиків”.
- Адвокат Ілля Новіков заявив, що Петра Порошенка звинувачують “у сприянні терористичної організації та державній зраді” для того, щоб потім ввести проти нього санкції РНБО.
- Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков заявив, що п’ятий президент повернеться в Україну та не буде ховатися.
- 16 листопада адвокати Порошенка заявили про підготовку нової підозри та наголосили, що справа – сфабрикована.