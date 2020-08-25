Про це повідомили в пресслужбі ліванської армії.
Які саме хімікати виявили в порту – не повідомляється.
У період з 14 по 22 серпня військові знайшли спочатку 25 контейнерів з небезпечною хімією, а потім ще 54.
“Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів в ході обстеження території порту з 14 по 22 серпня виявили спочатку 25 контейнерів з потенційно небезпечними хімічними речовинами, а потім ще 54 контейнера”, – сказано в повідомленні.
Враховуючи, що витік цих хімікатів становить загрозу для життя, військові вжили всіх необхідних заходів обережності.
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці цієї країни – Бейруті – нещодавно пролунали руйнівні вибухи.