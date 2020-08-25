У морському порту Бейрута (Ліван), де раніше стався потужний вибух, військовослужбовці ліванської армії виявили ще 79 контейнерів з небезпечними хімікатами.

Про це повідомили в пресслужбі ліванської армії.

Які саме хімікати виявили в порту – не повідомляється.

У період з 14 по 22 серпня військові знайшли спочатку 25 контейнерів з небезпечною хімією, а потім ще 54.

“Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів в ході обстеження території порту з 14 по 22 серпня виявили спочатку 25 контейнерів з потенційно небезпечними хімічними речовинами, а потім ще 54 контейнера”, – сказано в повідомленні.

Враховуючи, що витік цих хімікатів становить загрозу для життя, військові вжили всіх необхідних заходів обережності.