У Києві в будівлі Міністерства соціальної політики за адресою вулиця Еспланадна, 8/10 відкрили "Пункт незламності" під назвою "Теплиця".

Про це інформує пресслужба Міністерства соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що міністерством було вжито заходів для забезпечення роботи установи в умовах аварійних відключень електроенергії та зв‘язку. Саме це й дозволило відкрити автономне приміщення і для відвідувачів.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, у будівлю може зайти кожен охочий, щоб зігрітися, скористатися супутниковим інтернетом для зв‘язку з рідними та просто перепочити в затишку. Приміщення відкрите для відвідувачів з 10:00 до 20:00.

“Пункт Незламності” під назвою “Теплиця” відкрито Мінсоцполітики у співпраці з благодійним фондом “Солом’янські котики”, який організаційно забезпечує роботу пункту. У “Теплиці” в будівлі Мінсоцполітики позмінно перебувають волонтери фонду. І вони не лише слідкують за порядком, вони створюють атмосферу затишку.

“Теплиця – автономний острівок безпеки на випадок тривалих відключень. Одна вже працює у Солом’янському районі. Ми хочемо, аби теплиці ставали центрами тяжіння для активних людей. І щоб, окрім базових послуг, відвідувачі знаходили тут підтримку та відчуття безпеки”, – наголосив виконавчий директор фонду “Солом’янські котики” Андрій Єрофєєв.

Крім того, варто зазначити, що станом на 13 грудня по всій Україні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та Державною службою з надзвичайних ситуацій облаштували 5 374 “Пункти незламності”.

“Станом на зараз обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти, усіх їх обладнано генераторами”, – розповів Кирило Тимошенко. Він також зазначив, що від бізнесу надійшла 1 931 пропозиція щодо облаштування своїми силами “пунктів незламності”.

Також заступник керівника Офісу президента нагадав про чат-бот @nezlamnistbot, за допомогою якого можна зручно і швидко отримати інформацію про найближчий “пункт незламності”, дізнатися перелік послуг, які там можна отримати.

Зазначимо, що завдяки чат-боту користувачі отримають дані щодо місць розташування, роботи пунктів, а також перелік послуг, які там надаються. Інформація у боті оновлюється щоденно.