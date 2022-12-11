11 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що РФ розпочала повномасштабний наступ на Україну, оскільки занепокоєння щодо "мирних угод" між Києвом і підтримуваними Росією сепаратистами були проігноровані. Нещодавно колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель зауважила, що підписані угоди "дали час" Україні підготуватись до неминучого повномасштабного нападу росіян.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня російський президент Володимир Путін поскаржився на невиконання Мінських домовленостей — угод про припинення вогню та конституційну реформу між Києвом і підтримуваними Росією сепаратистами на сході України, укладених у 2014 і 2015 роках за посередництва Росії, Франції та Німеччини, на початку збройного протистояння з Україною.

На запитання журналіста, чи розуміє Росія, що її “обманюють” щодо Мінських угод, прессекретар Пєсков сказав, що “з часом це стало очевидним”, додаючи, що “це все якраз передвісник військової спецоперації”.

У п’ятницю Путіна запитали про зауваження колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, однієї зі спонсорів угод, яка сказала в інтерв’ю журналу Zeit, опублікованому в середу, що угода 2014 року була “спробою дати Україні час”, аби країна змогла захистити себе. Російські ЗМІ та політики швидко витлумачили це як “зраду” з боку Меркель.

Путіна не вдовольнила заява Меркель, що підписані у 2014 році Мінські угоди “дали Україні час” для підготовки до війни з Росією. За його словами, слова Меркель означають, що він нібито все “правильно зробив”, почавши війну проти України.

Путін сказав, що “Мінські угоди ніхто не планував виконувати”, а їх учасники буцімто брехали РФ, аби “накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій”.

Своєю чергою, російський пропагандист Володимир Соловйов у своєму Telegram поширив допис російського новинного Telegram-каналу Mash, який пише, що “закордонний Twitter перетравлює нещодавнє інтерв’ю ексканцлерки ФРН газеті Zeit. Там Ангела Меркель заявила, що Мінські угоди були просто спробою “дати Україні час”. Ще раніше цю думку висловив колишній президент України Петро Порошенко”.

“Отже, росіяни мали рацію з самого початку? Це ж каже Меркель? У 2015 році Україна була надто слабкою, і перемогти її на полі бою було вкрай просто. А країни НАТО тоді не могли б надавати стільки допомоги. Тому за допомогою Мінських угод Захід заморозив конфлікт, щоб дати Україні можливість переозброїтися”, — йдеться в дописі російського пропагандистського каналу Mash.

Нагадаємо, що Порошенко в інтерв’ю журналісту Віталію Портникову для спільного проєкту “Радіо Свобода”, телеканалів “Еспресо” та “Настоящее Время” сказав, що Мінські домовленості дали змогу Україні отримати час для розбудови й зміцнення Збройних сил, відновлення економічного зростання. Він наголосив, що метою України було насамперед “відвести загрозу або принаймні відтермінувати війну”.

Водночас як зазначила прокремлівська агенція “РИА Новости”, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко про заяву Меркель сказав: “Якби це було так, як вона каже, це огидно. Але це не так. Те, як це є насправді, не просто огидно, це бридко. Я цього не очікував, і президент Росії сказав, що не очікував, — такого випаду від Ангели Меркель. Вона вчинила дрібно, бридко, хоче бути в тренді”.

Раніше Костянтин Єлісєєв, який у 2015 році був Уповноваженим України з питань зовнішньополітичних та інтеграційних процесів, говорив, що “Мінськ” свого часу зіграв свою позитивну роль: Україні вдалося зупинити путінську навалу в критичний період збройної російської агресії, ми виграли час для створення сучасної й потужної армії, зміцнення обороноздатності та поліпшення фінансово-економічної ситуації країни. Вдалося сформувати консолідовану проукраїнську міжнародну коаліцію і забезпечити ухвалення пакета секторальних санкцій Заходу проти російського агресора тощо.

Втім, на його думку, ключова проблема “Мінська” — різне тлумачення сторонами конфлікту послідовності та взаємозв’язку виконання положень.