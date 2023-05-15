«Критично важливо» – в ООН закликали «всі сторони» продовжити чорноморську зернову угоду

Про це повідомляє CNN.
Гріффітс заявив, що продовжуються зусилля відносно продовження угоди, яка дозволяє безпечний Чорноморський експорт зерна з України, договір, з якого Росія погрожувала вийти через перешкоди для її власного експорту зерна та добрив.
“Продовження Чорноморської ініціативи є критично важливим, як і повторне зобов’язання сторін щодо її безперебійного та ефективного функціонування”, – наголосив він.
Минулого тижня координатор зустрівся з високопосадовцями з РФ та України в Стамбулі, але зазначив, що Росія не погодилася продовжити угоду. Росіяни вимагають відновити роботу трубопроводу, який постачає аміак до українського чорноморського порту.
Заступник посла США в ООН Роберт Вуд заявив, що Росія винна в тому, що поки що не вдалося продовжити чорноморську зернову угоду, і що Росія не зацікавлена в переговорах про продовження угоди.
Нагадаємо, чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.
Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.
Водночас міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський запевнив, що в України є план “Б” на випадок остаточної зупинки роботи “зернового коридору” в межах “Чорноморської ініціативи”.
- 23 квітня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що РФ може вийти із “зернової угоди” у разі, якщо група G7 запровадить майже повну заборону експорту до країни.
- Голова громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив, що у Босфорській протоці знаходиться ціла низка суден, які не можуть пройти перевірку через “саботування Росією “зернової ініціативи”.
- Через дії Російської Федерації “зернова угода”, яка передбачає експорт українського зерна через Чорне море, перебуває в “критичній ситуації”.