В Офісі Генерального прокурора не надали постраждалим внаслідок подій Революції Гідності переліку слідчих, які після переведення в Державне бюро розслідувань будуть займатися "справою Майдану".

Про це йдеться в статті “Перезапуск ДБР. Як адвокат Януковича може отримати доступ до справ Майдану”.

Про проблему з доступом до переліку слідчих повідомила #Буквам одна з адвокатів сімей Небесної сотні Євгенія Закревська. В цілому в ДБР були переведені 32 людини.

“Я знаю переведених слідчих лише за провадженнями, в яких у мене є потерпілі. Це до десяти людей. Загалом переведено з прокуратури та Генпрокуратури 32 людини. Але ані Офіс Генпрокурора, ані Держбюро розслідувань не надали потерпілим перелік прізвищ переведених у ДБР. Хоча приховувати від потерпілих таку інформацію щонайменше дивно. Бо вони мають комунікувати зі слідчими, оскільки вони є одним із джерел інформації. Насправді, ми не очікували, що потерпілих так проігнорують”, – наголосила Закревська.

Адвокат уточнила, що представники потерпілих подали відповідні запити, щоб отримати перелік імен слідчих, але “відповіді поки немає”.

За словами Закревської, постраждалі вже дізналися мінімум про одну людину, яка була переведена в Держбюро розслідувань поза конкурсом і при цьому практично не працювала по “справах Майдану”. Варто відзначити, що стаж роботи у зазначених справах повинен був стати основною умовою для переведення в ДБР без конкурсу.

“Це заступник Віктора Мисяка (ексочільник департаменту процесуальних керівників у “справах Майдану” Генпрокуратури), який не встиг пропрацювати у “справах Майдану” і 4 місяців. А це була основна умова для того, аби потрапити до ДБР поза конкурсом. Скільки таких людей може бути – ще поки невідомо. І насправді це те, чого боялися й ми, й депутати: як будуть перевіряти кандидатів на переведення, якими документами будуть підтверджувати стаж роботи в майданівських справах”, – розповіла Закревська.

Адвокат додала, що частина “майданівських” слідчих таки перевелася в Держбюро розслідувань, і тепер є шанси, що слідство не буде простоювати.

При цьому виник новий ризик: призначення на посаду першого заступника директора ДБР Олександра Бабікова – чинного адвоката екс-президента Віктора Януковича.